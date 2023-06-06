В чем проблема? В водителях

Общество
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Серик Кабдулов, Атырау

У населения скопилось множество претензий к городским автобусам. Их не хватает, а те что есть грязные, водители грубы и не соблюдают интервал движения, устраивают гонки на  дорогах.

Фото: kazpravda.kz

Список минусов довольно широк. Представители областного общественного совета на своих совещаниях часто поднимают эти вопросы.

– Как можно говорить, что мы живем в нефтяной столице? Салоны автобусов пыльные и грязные, водители грубые, люди по полчаса стоят на остановках, кроме 14-го маршрута. Автобусы рано сходят с маршрутов. Когда же акимат наведет порядок? – сетует член общественного совета Мадина Кулушева.

Руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алибек Муханбеталиев, в чью зону ответственности входит взаимодействие с перевозчиками, попытался переложить решение данного вопроса на владельцев автобусного парка.

– За вопросы чистоты, уборки автобусов, дисциплины водителей ответственны, прежде всего, руководители и учредители компаний-перевозчиков. Раз они взялись перевозить горожан, то должны соблюдать условия договора и выполнять взятые на себя обязательства. Да, я согласен, некоторые водители относятся с безразличием и равнодушием к чистоте в салонах автобусов. Занимаются опасным вождением, наперегонки. Но в отношении таких водителей перевозчики принимают меры, с такими водителями расстаются. Надо признать, у нас много недостатков. Мы можем расторгнуть с ними договоры, если постоянно будем находить у них нарушения, – говорит Алибек Муханбеталиев.

В то же время, если после каждого нарушения применять штрафные санкции к водителям или просто выгонять их с работы, то общественный транспорт может вообще встать.

– В этой сфере нам нужно развивать конкурентную среду. И уйти от сложившейся, по сути, монополии на общественные перевозки. Поэтому я везде – и перед представителями СМИ, и перед общественностью говорю, что если у нас будет хорошая конкурентная среда, то и работа наладится. На сегодня решены вопросы субсидирования общест­венных перевозок. Так, общая сумма выделяемых субсидий на перевозку горожан разных категорий выросла с 5,1 млрд в 2022 году до 6,4 млрд тенге,– поясняет представитель акимата.

По его словам, увеличение объема денежных средств из бюджета связано с подорожанием ГСМ, запасных частей и деталей к автобусам, в основном импортного производства. Да, государство создало автобусные парки, чтобы выправить критическую ситуацию с общественными перевозками в городе. Но у автобусных парков наблюдается текучка кадров, особенно не хватает водителей соответст­вующей категории. Автобусы есть, а водителей нет.

– Мы со своей стороны вышли с предложением и ведем предварительные переговоры с несколькими перевозчиками, один из которых из России. Если они готовы зайти к нам с 100 или 200 автобусами, то мы готовы к диалогу. Только они должны просчитать, насколько выгодно им работать в нашем регионе и дать ответ, – сообщил Алибек Муханбеталиев.

Другой вопрос касается интервала движения общественного транспорта. В целом на пассажирских линиях соблюдается интервал движения в 10–15, а на некоторых линиях максимум 20 минут. Это зависит от наличия автобусов на маршруте. Однако горожане, жалуясь в социальных сетях на работу общественного транспорта, доказывает, что порой транспорт приходится ждать до 40 минут.

Все проблемы этой сферы сильно взаимосвязаны между собой. Это касается и уровня заработной платы работников общественного транспорта. Хотя, по данным акимата, вопрос с мотивацией водителей, повышения денежного довольствия руководство предприятий держит на конт­роле. Повышение зарплаты было в апреле текущего года. Отныне оклад водителей автобусов составляет 320 тысяч тенге. А после всех удержаний выходит среднем в 250 тысяч тенге, учитывая сверхурочные, на руки они получают 290 тысяч тенге. И даже при этом кадровый голод ощущается.

Пока кардинально решить вопрос с нехваткой водителей у автобусных парков не получается. В этом открыто призналось руководство автобусного парка. Компания занимается активным поиском водителей, включая и другие регионы, но, увы, желающих приехать на работу в Атырау пока не наблюдается.

Несмотря на то, что сегодня на балансе у перевозчиков находится 240 автобусов, обслуживающих 31 городской маршрут, не все из них находятся на линии.

#акимат #Атырау #водители #жалобы #автобусы #автопарк

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