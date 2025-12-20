Это в полтора раза больше прошлогоднего показателя. По темпам роста инвестиций Павлодарская область занимает второе место в рес­публике.

С этой темы начал свое выступление в Службе центральных коммуникаций аким региона Асаин Байханов. Он подчеркнул, что более 80% из общего объе­ма – это вливания негосударственного сектора, что позволяет говорить о благоприятном инвестклимате в регионе. В целом в работе пул из 102 проектов на 7,3 трлн тенге с созданием свыше 15 тыс. новых рабочих мест.

Очевидно, что интенсивный рост промышленности оказывает давление на экологическую обстановку. Сдерживания выбросов с сохранением динамики индус­триализации региона добиваются,­ требуя внедрения комплексных экологических решений на всех крупных предприятиях и применения последних ecofriendly технологий на заводах, которые еще только возводятся или планируют строиться. Например, на двух новых экибастузских ферросплавных заводах установлены современные гибридные фильтры, улавливаю­щие до 99,8% выбросов.

Важное направление – работа по управлению коммунальными отходами. В областном центре начато строительство современного мусоросортировочного комплекса мощностью 150 тыс. тонн с извлечением пластика, металла, бумаги и стекла. Общий объем инвестиций – 4,8 млрд тенге. Запуск комплекса планируется в мае 2026 года.

Асаин Байханов напомнил, что область трансформируется в регион с мощной обрабатывающей отраслью и быстрорас­тущим сельским хозяйством. Местные аграрии производят 65% всей гречневой крупы страны, пятую часть подсолнечника, треть моркови и картофеля. В прошедшем сезоне собран рекордный урожай зерна – порядка 1,1 млн тонн, что в три раза больше прошлогоднего.

Еще три года назад регион получал 180 млрд тенге в виде субвенций из рес­публиканской казны. На 2026-й такие поступления составят порядка 4,6 млрд тенге, что говорит о большой проделанной работе для того, чтобы область вышла на самоокупаемость и вскоре стала донором республиканского бюджета.

Актуальна и тема ЖКХ. В регионе построили, реконструировали или отремонтировали свыше 37 км теплосетей на 26,2 млрд тенге. В сфере водоснабжения и водоотведения реализуются 25 проектов на 12,1 млрд тенге.

Как подчеркнул Асаин Байханов, на социальную сферу направляется свыше 51% всех средств областного бюджета. В регионе удается удерживать уровень безработицы на уровне 4,8%. Решается вопрос нехватки ученических мест и ликвидации трехсменного обучения.

Для повышения качества медицинских услуг приобретены 662 единицы оборудования на 4,3 млрд тенге и 37 единиц санитарного транспорта на 894,8 млн тенге, что позволило увеличить оснащенность им с 84 до 100%.

Объясняя, как власти пытаются влиять на демографическую ситуацию (в этом году регион потерял 32 тыс. человек против 24,5 тыс. родившихся и прибывших), аким привел такие данные: Павлодарская область – один из лидеров по привлечению переселенцев из трудоизбыточных южных регионов, с начала года сюда переселились 5,5 тыс. человек из Туркестанской, Кызыл­ординской, Жамбылской и Алматинской областей, а также 1,5 тыс. кандасов.

Говоря о затянувшемся ремонте аэропорта, Асаин Байханов напомнил, что средства из вышестоящего бюджета на завершение работ поступили лишь в ноябре, поэтому запустят авиа­гавань не ранее августа будущего года. Но, чтобы закрыть возросший трафик в столицу по железной дороге и автотрассам, регион договорился о запуске дополнительного поезда из Павлодара в Астану и об увеличении числа вагонов на других направлениях, а также планирует субсидировать автобусные перевозки из Павлодара в столицу, которые прежде не выдерживали конкуренции с частными индивидуальными перевозчиками.

Аким выступил с очень лаконичным докладом, обозначив лишь ключевые данные о социально-экономическом развитии области, и больше трех часов отвечал на вопросы журналистов. Они касались самых разных тем: застройки областного центра, развития туризма в Баянауле, проекта «Безопасный город», озеленения, поиска новых индустриальных проектов.