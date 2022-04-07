Общество
В чем символизм переименования Капшагая в честь Кунаева
Вера Сидорова, Герой Социалистического Труда, экс-заместитель председателя Президиума Верховного Совета Казахстана

В новом Послании Президента я с радостью услышала предложение назвать именем Динмухамеда Кунаева город Капшагай, который станет центром Алматинской области.

Символично, что Послание Президента Касым-Жомарта Токаева прозвучало накануне праздника Наурыз, когда обновляется природа. Обновляется и наш Казахстан. И, безусловно, в лучшую сторону: нас ждут серьезные реформы – как в политике, так и в экономике.

Особую поддержку хотела бы высказать инициативе Главы государства о переименовании города Капшагая в честь Динмухамеда Ахмедовича Кунаева.

Этого человека я всегда вспоминаю с большим чувством благодарности и уважения. Он руководил республикой в 60–80-е годы прошлого столетия, с его именем связано становление Казахстана как одной из самых сильных и развитых республик бывшего Союза.

С Димашем Ахмедовичем Кунае­вым я была знакома с 1967 года, когда работала руководителем Тарановского района Кустанайской области. Он был большим авторитетом не только в Казахстане и Советском Союзе, но и в мире. Его знали, уважали, к нему тянулись люди.

На протяжении 20 лет мне выпала честь встречаться с ним много раз. Я видела Димаша Ахмедовича во время встреч с рабочими, колхозниками, тружениками заводов и фабрик, на заседаниях Центрального комитета партии, на пленумах, конференциях и съездах.

И везде он оставался неизменным – ответственно относился к делу, был внимателен к людям. Никакого высокомерия и величия. Прост, доступен, всегда готов работать. Он был образцом для подражания многим поколениям людей.

Кунаев очень много сделал для Казахстана. Только за первые семь лет его руководства экономический потенциал Казахстана удвоился, а промышленность дала продукции больше, чем за все годы со дня образования рес­публики. Тогда активно строились города, фабрики и заводы, прокладывались дороги, развивался транспорт. В сельской местности возводились школы, больницы, детские дошкольные учреждения, спортивные сооружения, жилье, которое предос­тавлялось бесплатно.

На просторах республики пас­лись миллионные стада! На работу в село с удовольствием ехали молодые специалисты.

Димаш Ахмедович был истинным интернационалистом не на словах, а на деле, укреплял и сохранял дружбу народов, следил, как воспитываются и выдвигаются молодые кадры.

В связи с этим вспоминается такой случай. Шла уборка урожая 1976 года, я тогда была сек­ретарем райкома партии Кустанайского района. К нам приехал Димаш Ахмедович – он обязательно бывал на целине во время уборочной кампании. Объехали с ним поля, а они чистые – ни овсюга, ни осота. Хлеб созрел, темпы работ хорошие.

Приехали на опытную станцию, а там хлеб по грудь стоит, колосья хорошие. Димаш Ахмедович посмотрел, приобнял хлеб и спрашивает: «Вера Васильевна, сколько сдадите?» Отвечаю: «25 миллионов пудов». Он говорит: «Замечательно. Если столько действительно сдадите и если для Казахстана будет выделена хоть одна звезда Героя, она будет вашей». Я заметила: «От наград, Димаш Ахмедович, конечно, не отказываются, но если мы сдадим 25 миллионов, вы бы помогли нам построить Дом культуры в районном центре». «И Дом культуры будет», – отвечает.

Тут же дал задание своим помощникам записать эту мою просьбу. А надо сказать, Димаш Ахмедович никогда не забывал обещаний. И Дом культуры у нас действительно появился, причем очень хороший.

Прошло лето, затем осень. И вот однажды, уже зимой, в декабре, я дома белила потолок в кухне, вдруг стучатся в дверь. Выхожу, стоит фотокорреспондент Давыдов из КазТАГа, улыбается и говорит: «Вера Васильевна, вы знаете, что подписан указ Президиума Верховного Совета о присуждении вам звания Героя Социалистического Труда?» Я так и села. Но потом пришлось снять косынку, надеть пиджак и фотографироваться.

Димаш Ахмедович искренне любил свою страну, хотел видеть ее сильным и процветающим государством. С небольшими интервалами он проработал 25 лет в должности Первого секретаря ЦК КП Казахстана. Дважды наз­начался председателем Совета министров КазССР. Более 20 лет входил в состав Политбюро ЦК КПСС.

Разные это были годы: не только победные, но и сложные. Но каким бы ни оказывался путь, это наша общая история, в которую вплетены судьбы миллионов простых людей, поэтому она так дорога.

И мне очень приятно, что в лице нашего Президента Касым-Жомарта Токаева я вижу стиль работы Димаша Ахмедовича – это честность, правдивость, умение держать слово, способность объективно оценивать людей, знание дела и, конечно, искренняя любовь к своей стране. И мы – все граждане Республики Казахстан – должны эту любовь доказывать делом, прилагать усилия для развития и процветания государства.

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