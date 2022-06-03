Общество В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт 3 июня 2022 г. 3:30 Аманжол Нурмагамбетов, доктор юридических наук, член рабочей группы по выработке предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК Правовой инструмент демократии Референдум как форма волеизъявления народа имеет многовековую историю. Так, в Древнем Риме плебеи в борьбе за равноправие с патрициями на своих собраниях, называемых плебисцитом, могли принимать решения, которые после прохождения установленных процедур обретали статус закона и являлись обязательными для всего народа. По мере становления и развития государственности плебисцит использовался в разных странах, но наибольшее распространение он имел на европейском континенте. Наиболее последовательно плебисцит, переименованный в референдум, применялся во Франции после революции 1789 года. К примеру, Наполеон Бонапарт, еще будучи консулом, для получения широкой поддержки народа проводимых им реформ организовал референдум по проекту Конституции 1799 года. Еще один пример из этой европейской страны: генерал Шарль де Голль был призван к власти в 1958 году, в период очередного политического кризиса. Он согласился с условием, что ему, как президенту страны, расширят полномочия и потребовал пересмотра принятой на референдуме в 1946 году Конституции, в соответствии с которой Франция являлась парламентской республикой, а у президента были в основном представительские функции. Национальное собрание Франции согласилось с требованиями Шарля де Голля и поручило ему не только формирование правительства, но и разработку новой Конституции, хотя было очевидным, что имеющиеся парламентские полномочия будут урезаны. Действительно, одобренная на референдуме в сентябре 1958 года Конституция Французской Республики предоставляла президенту широкие полномочия по принятию чрезвычайных мер вплоть до роспуска Национального собрания. При этом Шарль де Голль, будучи главой государства, не только единолично принимал решения, но и неоднократно выносил наиболее злободневные вопросы на общенациональный референдум. В результате он по праву был признан основателем Пятой республики, с которой справедливо связывают восстановление величия Франции. Как известно, при разработке проекта Конституции РК 1995 года был использован опыт конституционного строительства Франции, в частности, отдельные положения Конституции 1958 года, касающиеся институтов Президента, Правительства, Парламента и их взаимоотношений. С другой стороны, в Конституции РК закреплено немало конституционных ценностей, основанных на опыте отечественного конституционализма с учетом международных стандартов. К примеру, нормы по вопросам государственности, территориальной целостности, по определению источника государственной власти, прав и свобод человека и гражданина, статуса земли и ее недр, других природных ресурсов и так далее без изменений или в модифицированном варианте перешли из Конституции 1993 года в действующий Основной закон. Вместе с тем за 27 лет со дня принятия Конституции в нее неоднократно вносились изменения и дополнения, в основном связанные с расширением полномочий Президента и определением его особого статуса, перераспределением полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти, изменениями выборной системы, деятельностью политических партий и так далее. В итоге Казахстан приобрел статус суперпрезидентской республики. Провозглашение Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым курса на построение Нового Казахстана обосновывает потребность в системном обновлении всей законодательной базы страны и прежде всего Конституции. Исходя из этого, Глава государства в рамках конституционных полномочий принял решение инициировать новации в действующую Конституцию. В Послании народу Казахстана от 16 марта текущего года Президент страны изложил основные направления предстоящей конституционной реформы. Затем последовало его распоряжение о создании рабочей группы, которая в месячный срок должна была выработать предложения о внесении изменений и дополнений в Основной закон. Состав рабочей группы был опубликован в средствах массовой информации, и легитимность данного временного органа, созданного исключительно для выполнения конкретного поручения Президента страны, не вызывает сомнений. Кстати, такие структуры создавались и ранее, как при подготовке Конституций 1993 и 1995 годов, так и при внесении изменений и дополнений в действующий Основной закон. Конституционный совет РК в ответ на обращение Президента страны представил заключение от 4 мая 2022 года о признании проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» соответствующим Конституции. По мнению Конституционного совета, предусмотренный в Послании комплекс мер имеет для страны определяющую значимость и призван создать прочный политико-правовой фундамент проводимым реформам. Вышеназванный законопроект был опубликован в средствах массовой информации, и Глава государства принял решение провести 5 июня 2022 года республиканский референдум – всенародное голосование по проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики», имеющего исключительно важное значение для дальнейшей модернизации страны. В настоящее время в Казахстане идет активная работа по уяснению и разъяснению положений законопроекта, затрагивающего в той или иной степени интересы каждого гражданина нашей страны. Уместно подчеркнуть, что идеи пересмотра ряда положений Основного закона в казахстанском обществе зрели годами, в частности, такие как недопустимость излишней концентрации властных полномочий в одних руках, целесообразность избрания депутатского корпуса по одномандатным избирательным округам, создание реальных условий для функционирования политических партий, восстановление Конституционного суда и другие. Вместе с тем необходимость внесения иных новшеств в Основной закон продиктована самой жизнью. Как известно, Глава государства в период январских событий фактически оказался один против разветвленной и всесторонне подготовленной группы заговорщиков, намеревавшихся совершить государственный переворот. Возникает естественный вопрос: какие конкретные шаги предпринимались Парламентом и Правительством в смертельно опасные для страны дни? Не берусь комментировать или давать оценку создавшейся в то время ситуации, но отмечу, что в тот период каких-либо активных действий со стороны депутатов Парламента или членов Правительства не наблюдалось. Учитывая все это, рабочая группа предложила дополнить Конституцию следующей нормой: в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности, законопроекты, внесенные в порядке законодательной инициативы Правительства Республики, подлежат рассмотрению Парламентом на совместном заседании его палат немедленно. Кроме того, Правительство вправе принимать под свою ответственность временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона, в указанных выше исключительных случаях, которые действуют до вступления в силу принятых Парламентом законов или до непринятия Парламентом законов. Таким образом, Парламент и Правительство при угрозе возникновения экстраординарных ситуаций в стране имеют возможность, в рамках своих конституционных полномочий, незамедлительно принимать соответствующие меры. На сегодняшний день одной из наиболее обсуждаемых в Казахстане тем является предложение закрепить в Конституции норму, что «земля и ее недра, воды, растительный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство». С высокой долей вероятности можно предположить, что процесс реализации вышеназванной конституционной новации будет находиться в центре внимания казахстанского общества и после одобрения конституционных поправок на референдуме. Уверен, что это прекрасно понимает и Президент страны и, безусловно, в ближайшей перспективе на государственном уровне будут приняты соответствующие организационно-правовые меры, которые позволят казахстанцам и их потомкам на справедливой основе пользоваться благами национального богатства, такими как земля, ее недра и другие природные ресурсы. Полагаю важным подчеркнуть, что первые шаги по борьбе с негативными явлениями в сфере использования земли, ее недр и других природных ресурсов предпринимаются уже сегодня. Прежде всего в целях эффективной реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений усиливается государственный контроль за использованием и охраной земель, особенно земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, по официальным данным в Казахстане проведена ревизия всех месторождений полезных ископаемых. По результатам проверки расторгнуто 57 контрактов на недропользование, 118 недропользователей лишены лицензий, а 73 недропользователям направлены уведомления об устранении выявленных нарушений. Как известно, в последнее время выявляются многочисленные факты рейдерства, когда лица, обладающие властными полномочиями, а также их родственники и приближенные, путем угроз, шантажа и других незаконных действий осуществляли рейдерские захваты земель у законных собственников, а также предприятий, в том числе предприятий, связанных с недропользованием, которые для рейдеров являются наиболее привлекательными. Глава государства неоднократно отмечал исключительную социально-экономическую опасность рейдерства и поручил правоохранительным и иным государственным органам вести бескомпромиссную борьбу с этим злом. Учитывая, что рейдерство во многих случаях носит латентный характер и нередко осуществляется на внешне законной основе, целесообразным является дальнейшее совершенствование законодательной базы противодействия рейдерству во всех ее проявлениях. В анонсированном 16 марта текущего года Послании Президент страны заявил о необходимости перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской республике, и это одно из главных условий результативности востребованных народом Казахстана реформ. При этом демонтаж прежней формы правления сопровождается укреплением роли Парламента и других государственных органов и общественно-политических объединений в строительстве Нового Казахстана – эффективного государства с сильным гражданским обществом. Эти идеи Главы государства прямо или опосредованно нашли отражение в подавляющем большинстве норм проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». Все это, в свою очередь, предоставляет возможность укрепить правовой механизм сдержек и противовесов как действенный способ функционирования любого демократического государства, в число которых входит и Республика Казахстан. Приближается исключительно значимый для всех казахстанцев день вынесения на республиканский референдум изменений и дополнений в Конституцию РК. В этой связи выражаю уверенность в том, что каждый гражданин нашей страны проголосует за наше будущее, за Новый Казахстан.