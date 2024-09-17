В чемпионате страны установилось двоевластие

Спорт
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Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

В минувшие выходные возобновилось первенство Казахстана по футболу среди команд высшего дивизиона, которое слегка изменило турнирную таблицу.

фото ФК "Астана"

Так, на первое место по набранным очкам вышли «Актобе» и «Елимай» из Семея, но при этом лидерами первенства по потерянным очкам продолжают оставаться алматинский «Кайрат», шымкентский «Ордабасы» и столичная «Астана», которые провели меньше игр, чем первые две вышеназванные команды.

20-й тур начался с сюрприза в Караганде, где сейчас выступающий в этом городе (временно) столичный «Женис» принимал в гостях вроде бы неплохо набравший ход в последних играх кызылординский «Кайсар» и добился победы со счетом 1:0. Дружине из Астаны ее принес гол грузинского легионера Георгия Панцулая, забитый на 34-й минуте.

Победы добилась и «Астана», выигравшая в Алматы (там в этом сезоне базируется столичная команда) у петропавловского «Кызылжара» со счетом 2:1. Клуб из главного города страны продолжает гонку за чемпионство, при том что сейчас находится лишь на седьмом месте в чемпионате. Дело все в том, что астанинцы параллельно выступают в еврокубках, а потому в своем чемпионате провели наименьшее количество матчей.

Еще один претендент на чемпионство – «Кайрат» – этот тур пропускал, а вот его прямые конкуренты на «золото» свой шанс не упустили. «Актобе» на своем поле разгромил талдыкорганский «Жетысу» со счетом 3:0. «Елимай» в Семее с минимальным счетом 2:1 обыграл костанайский «Тобол». А в Шымкенте местный «Ордабасы» вырвал победу у «Атырау» со счетом 1:0. В еще одном матче туркестанский «Туран» добился победы над карагандинским «Шахтером» со счетом 2:1. «Горняки» в этом сезоне выступают из рук вон плохо и почти гарантированно покинут Премьер-лигу. Стоит отметить, что карагандинская команда является единственной в Казахстане, ни разу за свою историю не покидавшей высший дивизион, но скоро это достижение, к сожалению, будет перечеркнуто.

         ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

  Команда М П Н П М О
1 «Актобе» 19 9 7 3 32-19 34
2 «Елимай» 19 9 7 3 32-23 34
3 «Ордабасы» 17 9 6 2 27-14 33
4 «Кайрат» 18 9 5 4 27-16 32
5 «Кайсар» 18 6 7 5 18-20 25
6 «Тобол» 17 6 6 2 24-19 24
7 «Астана» 15 7 3 5 17-13 24
8 «Атырау» 17 5 8 4 16-12 23
9 «Жетысу» 19 4 8 7 14-23 20
10 «Кызылжар» 18 5 4 9 18-19 19
11 «Туран» 16 4 4 8 13-23 16
12 «Женис» 17 3 4 10 10-25 13
13 «Шахтер» 18 2 3 13 8-30 99

 

 

#Спорт #чемпионат #футбол

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