В чемпионате страны установилось двоевластие

Так, на первое место по набранным очкам вышли «Актобе» и «Елимай» из Семея, но при этом лидерами первенства по потерянным очкам продолжают оставаться алматинский «Кайрат», шымкентский «Ордабасы» и столичная «Астана», которые провели меньше игр, чем первые две вышеназванные команды.

20-й тур начался с сюрприза в Караганде, где сейчас выступающий в этом городе (временно) столичный «Женис» принимал в гостях вроде бы неплохо набравший ход в последних играх кызылординский «Кайсар» и добился победы со счетом 1:0. Дружине из Астаны ее принес гол грузинского легионера Георгия Панцулая, забитый на 34-й минуте.

Победы добилась и «Астана», выигравшая в Алматы (там в этом сезоне базируется столичная команда) у петропавловского «Кызылжара» со счетом 2:1. Клуб из главного города страны продолжает гонку за чемпионство, при том что сейчас находится лишь на седьмом месте в чемпионате. Дело все в том, что астанинцы параллельно выступают в еврокубках, а потому в своем чемпионате провели наименьшее количество матчей.

Еще один претендент на чемпионство – «Кайрат» – этот тур пропускал, а вот его прямые конкуренты на «золото» свой шанс не упустили. «Актобе» на своем поле разгромил талдыкорганский «Жетысу» со счетом 3:0. «Елимай» в Семее с минимальным счетом 2:1 обыграл костанайский «Тобол». А в Шымкенте местный «Ордабасы» вырвал победу у «Атырау» со счетом 1:0. В еще одном матче туркестанский «Туран» добился победы над карагандинским «Шахтером» со счетом 2:1. «Горняки» в этом сезоне выступают из рук вон плохо и почти гарантированно покинут Премьер-лигу. Стоит отметить, что карагандинская команда является единственной в Казахстане, ни разу за свою историю не покидавшей высший дивизион, но скоро это достижение, к сожалению, будет перечеркнуто.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА