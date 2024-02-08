В депрессию впал отбывающий наказание в Павлодаре гражданин Китая

Всего в учреждении №44 Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК находится 26 иностранцев-заключенных. Житель Поднебесной осужден на два года лишения свободы, передает Kazpravda.kz

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В колонии минимальной безопасности мужчина находится более трёх месяцев. Как рассказал исполняющий обязанности начальника учреждения Марат Галиев, из-за отсутствия социально-полезных связей с родственниками и языкового барьера осужденный впал в депрессию.

В январе этого года у осужденного пришел срок подачи ходатайства в суд на замену неотбытой части наказания более мягким видом – штрафом.

- С помощью переводчика осужденному оказали помощь в психологическом плане, а также разъяснили порядок и сроки возможности обращения в суд, - пояснил Марат Галиев.

К слову, осужденный воспользовался данной нормой законодательства РК и ожидает решение суда.

Гражданин Китая осужден по части 3 статьи 156 УК РК - нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека.