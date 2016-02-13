В детской больнице Кызылорды применяют смехотерапию

Фото с сайта kaztv.kaztrk.kz
В детской областной больнице Кызылорды применяют смехотерапию, передает Kazpravda.kz
.
"Необычный метод лечения предложили КГП "Ресурсный центр молодежи" областного управления внутренней политики и МОО "Улағат уландары", – сообщает пресс-служба акима Кызылординской области.
В мероприятии, которое организовано в рамках республиканской акции "Делай добро", приняли участие активная молодежь города, инициативная группа "Улағат уландары" и студенты КГУ имени Коркыт-ата.
"В программе мероприятия были и игры с веселыми клоунами, и волшебники. "Около 150 пациентов детской больницы на миг забыли о своих недугах, заменили им их радость и смех", – передает телеканал.