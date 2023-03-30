В дорогу – с книгой

По информации управления культуры, развития языков и архивного дела, в областном центре стартовала акция «По следам мудрости», в рамках которой в салонах автобусов установлены книжные полки с надписью: «Эти книги для вас, вы можете передать книгу следующему пассажиру». Каждый пассажир может взять понравившуюся книгу и почитать ее до своей остановки, а затем передать другому пассажиру или поставить обратно на полку.

Цитаты из произведений Абая о труде, чести, единстве народа и будущем молодежи горожане восприняли с особым интересом. Пока по дорогам областного центра курсируют шесть таких автобусов и соб­рано 60 книг. В планах – увеличить количество автобусов и ассортимент книжных полок.