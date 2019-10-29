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​В элитный раунд – с первого места
Юрий Лифинцев

Чтобы не запутать читателей в хитросплетениях квалификации к мундиалю, который состоится с 12 сентября по 4 октября 2020 года в Литве, начнем с самого начала. Европа на чемпионате мира должна быть представлена 6 прошедшими все круги отбора сборными плюс хозяевами чемпионата – сборной Литвы. Для начала УЕФА провела свой предварительный раунд с учас­тием 32 наименее титулованных и мастеровитых дружин. Половина из них – 16 лучших команд – вошла в основной раунд. Как раз этот турнир только что завершился в 8 городах Старого Света. И здесь из 32 претендентов были отобраны 16 коллективов для элитного раунда.

Сборная Казахстана играла в 5-й группе в румынском городе Пьятра-Нямц. Болельщики уже знают итоги основного раунда. Сначала мы сообщили о результате стартового матча для сборной Казахстана: со счетом 4:0 она взяла верх над футзалис­тами Албании.

Следующий матч – с командой Нидерландов – мог принести подопечным главного тренера казахстанцев специалиста из Бразилии Кака пропуск в элитный раунд. Наши игроки этим шансом воспользовались в полной мере, обыграв команду Страны тюльпанов со счетом 5:0. Голы в этом матче были на любой вкус: во всей красе, например, показал себя защитник Дуглас, который в первый раз очень серьезно встрепенул сетку ворот голландцев ударом издалека, второй – после мощного штрафного, а третий – перекинув мяч через вратаря соперников. Дальним ударом забил свой гол и вратарь Игита, подключившийся к нападению, а точку в этом противостоянии поставил Арнольд Кнауб, наказавший голкипера соперников в конце игры за его отважное, но не совсем подготовленное путешествие к середине поля.

Набрав 6 очков из 6 возможных, сборная Казахстана досрочно вышла в элитный раунд. Вопрос оставался лишь один, но принципиальный: с какого места в группе казахстанцы проходят в число сильнейших сборных Европы. Первое место могли взять и хозяева турнира, румыны, но для этого им нужна была только победа над парнями из Цент­ральной Азии. Наши игроки, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2, сумели переломить ход заключительного противостояния и выиграли – 4:2. Голами отметились Тайнан (3) и Биржан Оразов.

За что в заключительный день шла борьба на игровой площадке Multisport Hall? Повторимся: только за первое место, которое дает некоторые преференции во время жеребьевки следующего раунда соревнований. Жеребьевка эта, кстати, намечена на 7 нояб­ря, а матчи элитного раунда с участием 16 команд пройдут 28 января – 2 февраля 2020 года.

Вот как выглядит итоговая таблица в группе 5:


ИВНПМО

Казахстан330013–29

Румыния31116–64

Нидерланды30215–102

Албания30125–111

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