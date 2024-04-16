В Ерназаре стали выращивать клубнику

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Житель аула Ерназар, что в Жамбылском районе, Ермухан Ажигат, получив в прошлом году безвозмездный грант, смог, наконец, построить у себя во дворе теплицу, которая уже сегодня приносит его семье прибыль.

В строительство и приобретение оборудования он вложил 4,3 млн тенге. А на средства гранта в размере 1,3 млн тенге подвел необходимую инфраструктуру и купил посадочный материал.

В то время, когда все вокруг занимались возделыванием традиционных зерновых, зернобобовых и масличных, а также овощей и фруктов, выбор предприимчивого сельчанина остановился на клубнике, которая пользуется немалым спросом у местного населения.

Для этого он специально закупил в Шымкенте семена ягоды раннего созревания итальянского сорта «клери» и освоил уникальную обработку ее плодов. Этот вид клубники плодоносит несколько раз за сезон и, как правило, дает богатый сбор.

Кроме того, ягоды славятся приятным ароматом и хорошими вкусовыми качествами. Недавно семья Ермухана Ажигата получила очередной урожай, который с удовольствием покупают местные жители.

Всю минувшую зиму сладкую продукцию, собранную с площади закрытого грунта в 100 квадратных метров, охотно покупали предприниматели района для приготовления модного в последнее время лакомства – клубники в шоколаде.

Дело постепенно пошло в гору. Сегодня у тепличного огородника появились постоянные клиенты, так что со сбытом проб­лем нет. В теплице сельчанину в основном помогает сын, который также освоил азы выращивания ягод в закрытом грунте.

Как признался сельчанин, выращивание клубники – сезонный бизнес, поэтому он думает о том, чтобы использовать имеющиеся ресурсы для занятости в «свободных окнах».

– Сразу после завершения строи­тельства и закупа оборудования начата работа по уходу за посадками, – рассказал Ермухан Ажигат. – Сейчас в теплице трудится вся наша семья, но из-за особенностей культивирования ягодных плантаций эта занятость не является постоянной. Именно поэтому в перспективе мы планируем расширить площадь закрытого грунта до трех соток. На дополнительном участке решено параллельно выращивать мандарины, лимоны и бананы.

С их сбытом, так же, как и ягод, проблем не будет, уверен сельский предприниматель. Подготовительная работа к новому направлению уже начата. В качестве эксперимента аграрий посадил в горшок первое лимонное деревце и ждет появления плодов.