В этноауле установлена специальная юрта от ЮНИСЕФ

Общество
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Аскар Султан

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) Казахстан установил инклюзивную юрту в этноауле «Вселенная кочевников» на 5-х Всемирных играх кочевников.

фото Игоря Бургандинова

Представители фонда с первых же дней игр в рамках культурной программы предлагают разнообразные мероприятия и образовательные программы для детей и их родителей, направленные на продвижение инклюзивности и защиту прав подрастающего поколения. Юрта расположена в детской зоне «Алтыбақан».

В просторном жилище кочевников от ЮНИСЕФ ежедневно проводятся различные мероприятия для ребятишек, включая мастер-классы по рукоделию, настольные игры (бестемше, манкала), турниры по шахматам и шашкам (доступные также для детей с нарушением зрения), традиционные игры, такие как асық ату и тоғызқұмалақ, а также мастер-классы по стрельбе из лука (жамбы ату) и перетягиванию каната (арқын тарту).

Все мероприятия направлены на развитие навыков, необходимых детям для социальной интеграции и культурного обогащения.

Для детей дошкольного и школьного возраста в юрте также проводятся интерактивные мастер-классы, где можно научиться созданию традиционных поделок (киіз үй) и попробовать свои силы в играх, сочетающих элементы физичес­кой активности и умственного развития, таких как бочча.

Любители виртуальной реальнос­ти могут проверить свои знания по истории Казахстана в специальном квесте от GameLab KBTU в VR-очках.

– Мы рады присоединиться к Всемирным играм кочевников, создавая инклюзивную и безопасную среду для детей. Юрта ЮНИСЕФ – это пространство, где они могут свободно играть, учиться и развиваться. Благодарны партнерам за поддержку и приглашаем всех в нашу юрту, – отметила представитель ЮНИСЕФ в Казахстане доктор Рашед Мустафа Сарвар.

Специальные сессии приготовлены и для родителей. Эксперты ЮНИСЕФ проводят сессии по позитивному родительству, а также делятся полезной информацией о том, как защитить своего ребенка в онлайн-пространстве.

Все мероприятия проводятся совместно с партнерами ЮНИСЕФ: Академией шахмат Динары Садуакасовой (посол доброй воли ЮНИСЕФ в Казахстане), Общественным объединением инвалидов «Фомальгаут», ОФ «Мир равных возможностей», Казах­станской федерацией бочча, GameLab KBTU (Лаборатория разработки и исследования видеоигр на базе Школы ИТ и Инжиниринга Казахстанско-Британского Технического Университета), ОФ «Союз Отцов».

– Мы очень рады видеть ЮНИСЕФ в качестве наших партнеров. Фонд подготовил очень насыщенную программу для детей и их родителей. Это придает играм особый статус и ставит в приоритет семейные ценности нашего народа, – отметил руководитель дирекции 5-х Всемирных игр кочевников Наиль Нуров.

ЮНИСЕФ осуществляет свою дея­тельность в области обеспечения прав и благополучия каждого ребенка. Вместе со своими партнерами фонд работает в 190 странах.

#дети #игры кочевников #ЮНИСЕФ #юрта #игры номадов

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