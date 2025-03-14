В этом году завершится строительство ряда важных социальных объектов в регионах – Токаев

Об этом в ходе своего выступления на заседании Национального курултая рассказал глава государства, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры по всей стране. По его словам, в этом году завершится строительство Национального университета спорта в Астане, гребного канала в Туркестане, футбольного стадиона в Кызылорде, физкультурно-оздоровительного комплекса в области Жетысу, спорткомплекса для лиц с особыми потребностями в Уральске.

«Призываю предпринимателей посмотреть на клубный футбол как на бизнес. Мировой опыт показывает, что без приватизации дело не сдвинется с места. Если клубы будут частными, то они получат право приглашать иностранных спортсменов», - отметил президент.

Глава государства убежден, что популяризация спорта, особенно среди детей и молодежи, – это залог здоровья нации. По его словам, в последние годы благодаря господдержке детский спорт получил хороший импульс, но этого недостаточно.