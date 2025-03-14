В этом году завершится строительство ряда важных социальных объектов в регионах – Токаев

Президент
0

Об этом в ходе своего выступления на заседании Национального курултая рассказал глава государства, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры по всей стране. По его словам, в этом году завершится строительство Национального университета спорта в Астане, гребного канала в Туркестане, футбольного стадиона в Кызылорде, физкультурно-оздоровительного комплекса в области Жетысу, спорткомплекса для лиц с особыми потребностями в Уральске.

«Призываю предпринимателей посмотреть на клубный футбол как на бизнес. Мировой опыт показывает, что без приватизации дело не сдвинется с места. Если клубы будут частными, то они получат право приглашать иностранных спортсменов», - отметил президент.

Глава государства убежден, что популяризация спорта, особенно среди детей и молодежи, – это залог здоровья нации. По его словам, в последние годы благодаря господдержке детский спорт получил хороший импульс, но этого недостаточно.

«Думаю, бизнес также способен внести большой вклад в приобщение подрастающего поколения к физической культуре и спорту. В Астане есть успешный пример частного детского развивающего центра, в котором имеются как творческие кружки, так и отдельные спортивные секции. Нужно распространить такой опыт на регионы», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #строительство #объекты

Популярное

Все
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Узами родства связаны с Великой степью
Когда язык во всем опора
Исповедь защитника истины
И новенький айфон в придачу
Чисто там, где этому учат
Пусть пишет бойкое перо!
На фронт призвали в день рождения
Достигать поставленных целей
Мы с тобой давно уже ровесники, отец…
Мегаполис станет еще зеленее
Стоматологи бьют тревогу
На принципах открытости, плюрализма и единства целей
В Курчатове развивают термоядерные технологии
Золотой мост между детством и будущим
Казахстан и ЕС диверсифицируют практическое партнерство
Гвардейцы готовятся к паводкам
Регионы должны находиться в режиме высокой готовности
Получайте удовольствие
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Путь творчества – путь новаторства
Глава государства посетил праздничный концерт
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
Спасибо вам за подвиг!
Трамп может вывести американские войска из Германии
От культурного шока до успеха: история казахской девушки, открывшей бизнес в США
Столичная предпринимательница вдохновляет женщин заниматься бизнесом
Для наших мам!
Милад Карими завоевал «серебро» этапа Кубка мира в вольных упражнениях
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
«Смотрите, какая у меня тачка!»
Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин Казахстана с праздником 8 Марта
Возраст не помеха
Отработка на учениях – сноровка при наводнениях
В Австралии готовятся к мощному удару тропического циклона
По звериным тропам Алтая
Что в имени тебе моем...
В их руках – жизни людей
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни

Читайте также

Полный текст выступления президента на IV заседании Национа…
Аида Балаева прокомментировала выступление президента на На…
Ауызашар от имени президента провели для участников Национа…
Участие Токаева в IV заседании Национального курултая – сам…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]