В этом году завершится строительство ряда важных социальных объектов в регионах – Токаев

Об этом в ходе своего выступления на заседании Национального курултая рассказал глава государства, сообщает Kazpravda.kz
Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры по всей стране. По его словам, в этом году завершится строительство Национального университета спорта в Астане, гребного канала в Туркестане, футбольного стадиона в Кызылорде, физкультурно-оздоровительного комплекса в области Жетысу, спорткомплекса для лиц с особыми потребностями в Уральске.
«Призываю предпринимателей посмотреть на клубный футбол как на бизнес. Мировой опыт показывает, что без приватизации дело не сдвинется с места. Если клубы будут частными, то они получат право приглашать иностранных спортсменов», - отметил президент.
Глава государства убежден, что популяризация спорта, особенно среди детей и молодежи, – это залог здоровья нации. По его словам, в последние годы благодаря господдержке детский спорт получил хороший импульс, но этого недостаточно.
«Думаю, бизнес также способен внести большой вклад в приобщение подрастающего поколения к физической культуре и спорту. В Астане есть успешный пример частного детского развивающего центра, в котором имеются как творческие кружки, так и отдельные спортивные секции. Нужно распространить такой опыт на регионы», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.