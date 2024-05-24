В фигурном катании появятся новые имена

Фигурное катание имеет в нашей стране давние традиции. До недавнего времени фигуристы находились в составе организации, курирующей и другие конькобежные виды спорта, а теперь зарождается собственный Союз фигурного катания. О том, какие перс­пективы открываются перед нашими спортсменами, рассказала президент нового союза Елена Тё.

– Почему для фигурного катания создан отдельный союз?

– Фигурное катание сильно отличается от конькобежного спорта или шорт-трека технологией подготовки спортсменов. Это все-таки больше эстетика. И, конечно, очень правильно, что мы отделились, – это мировая практика, когда все конькобежные виды спорта существуют самостоятельно.

Казахстанский союз фигурного катания зародился 27 ноября 2023 года, так как именно в этот день мы получили документы о признании от Международного союза конькобежцев, который управляет такими видами спорта, как фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек. Регистрацию на территории Казахстана пройдем в мае 2024 года: сначала нас признает Национальный олимпийский комитет РК, а затем аккредитует Минис­терство туризма и спорта Казахстана.

– Какие изменения ожидаются в фигурном катании в связи с началом работы союза?

– Мы выделились в самостоятельную общественную организацию, а это значит, что сможем более пристально уделять внимание проблемам фигурного катания. До этого же вопросы всех направлений конькобежного спорта решались Нацио­нальной федерацией конькобежцев Казахстана, и фигурному катанию уделялось не такое пристальное внимание, какое будет сейчас.

Для начала мы своим сообществом поймем, куда дальше двигаемся, как двигаемся и с кем. Отразим самые важные стороны, которым раньше уделялось меньше внимания и не удавалось довести до какой-то приемлемой кондиции. А дальше начнем работу, потому что перспективы у фигурного катания есть, и это 1 000%. У наших детей очень большой потенциал, просто им нужно дать шанс. В первую очередь за счет высококвалифицированных тренеров, а во вторую – за счет вспомогательных инструментов, таких как качест­венная медицина, психологическая поддержка и так далее. Кроме того, мы сможем надеяться на финансирование наших талантливых детей от Министерства туризма и спорта.

– Получается, что эти меры позволят в будущем рассчитывать на более адресную поддержку от государства?

– Чтобы достучаться до государства, нам прежде всего нужно создать инфраструктуру союза. В нашей стране – 20 регионов, и в 11 из них мы должны открыть филиалы, а тогда уже сможем на что-то претендовать. Разумеется, в первую очередь это должны быть бесплатные секции для детишек. И даже не важно, станут ли они впоследствии спортивными звездами. Важнее то, что будут уметь стоять на коньках, вспоминать прекрас­ное детство. Я до сих пор помню, когда меня первый раз на коньки на «Медеу» поставили. Даже помню, в чем я была... Хочется воссоздать именно эту культуру, что тоже немаловажно. Слава богу, у людей желание есть, не все еще крылья перебили.

– Как воспитать чемпионов по фигурному катанию в нашей стране?

– Воспитать чемпио­нов – одна из первых стратегических задач, то есть мы начали с соз­дания инфраструктуры: должны быть катки, где люди смогут зани­маться. Без этого никак. Мы, конечно, можем дома тренироваться, имитировать катание на паркете и еще что-то, но, тем не менее, когда выходим на лед, это совершенно другое.

Второй вопрос – кадровый потенциал: это тренеры, возможности молодежи, которая завершила карьеру, но еще катается и может обучать. У них уже есть какое-то собственное мнение, методики. Их нужно просто подтолкнуть в правильную сторону, помочь. Что касается приглашения иностранных специалистов – это, безусловно, тоже будет на каком-то этапе, но нужно делать дозированно и ни в коем случае не заменять наших потенциальных и существующих тренеров иностранными. Но и без потенциала привлеченных специалистов, к сожалению, мы пока не справимся.

Хореографов у нас своих нет, постановщиков. И мы готовы как республиканское сообщество на базе спортивных учебных заведений работать над их подготовкой.

Еще у нас нет, например, ледоваров. Но нам и много таких специалистов не надо, поэтому для их подготовки хватило бы, например, и краткосрочных курсов в том же Казахском национальном исследовательском техническом университете имени Сатпаева.

Третий вопрос – это совместная работа тренеров и родителей, помощь детям. Потому что, даже когда у ребенка есть желание, но начались мозоли и шишки, и он тысячу раз пожалел, что идет в эту секцию, тысячу раз скажет «папа или мама, все, я больше не хочу ходить», родителям в тысячу первый раз нужно будет его к этому возвращать. И тренеры в этой работе тоже должны участвовать. Это сумасшедший совместный задел.

– Назовите спорт­сменов, на которых можно уже сегодня возлагать большие надежды. За кем будущее в фигурном катании Казахстана?

– В феврале из Абу-Даби (ОАЭ) прилетели три наши девочки, которые заняли второе, третье и четвертое места. Две из них тренируются в России. Михаил Шайдоров, чемпион Казахстана, участник чемпионатов мира, бронзовый призер Гран-при Китая, серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров, также трени­руется в Сочи. То есть все имеющиеся на сегодняшний момент яркие личности в фигурном катании – это не воспитанники нашей школы, но наши граждане и наш потенциал. Взращены они больше за счет семейных средств, с привлечением иностранных специалистов.

И потому мы хотим, чтобы в Казах­стане появилась инфраструктура и условия для становления детей чемпионами. Прямо сейчас планируем начинать с детей 9–11 лет, которых можно вывести в юнио­ры. Это, конечно, очень амби­циозно, но, тем не менее, взяться за самых талантливых и куда-то идти, а также параллельно делать все вышеперечисленные вещи точно стоит.

– Опишите портрет фигуриста. Какие у ребенка должны быть качества, чтобы родители подумали, что надо попробовать фигурное катание? И со скольки лет уже не страшно ставить детей на лед?

– Отдавать ребенка в спорт нужно с четырех лет, и здесь самое главное – это стремление и желание. Изначально посыл один: идут попробовать себя, посмот­реть – подходит не подходит. В фигурное катание приходят в юном возрасте, а дальше по степени развития отсеиваются. Например, очень сложный переломный период – это пубертат. Девчонка была тонюсенькая, а потом тут конфетка, там конфетка, и хоп – раздуло. А фигурное катание – это эстетика, и всегда забота о том, что видит зритель, поэтому каждому спортсмену приходится колоссально над собой трудиться, чтобы не только нарабатывать навыки, но и поддерживать форму.

– Материальная база очень важна в любом виде спорта, тем более если это связано со сложностью техничес­кого содержания ледового покрытия. Где сейчас тренируются фигуристы?

– В Алматы мы имеем разнообразную инфраструктуру для фигуристов, которая способствует развитию ледовых видов спорта. «Алматы-Арена» и «Халык Арена» – это современные спортивные комплексы, которые предоставляют возможности для тренировок и соревнований и где спортсмены могут заниматься на льду и нарабатывать свои навыки. Ледовый каток Olimpic Arena также подходит для фигуристов. В прошлом году в международном комплексе лыжных трамплинов «Сункар» была открыта крытая мобильная ледовая арена, которая обеспечи­вает гибкость в использовании площадки. В этом году начала свою работу и предоставляет дополнительные возможности для фигурис­тов крытая мобильная ледовая арена на Цент­ральном стадионе.

В 2017 году Алматы впервые реализовал проект по установке бесплатных катков. В этом году действовало 11 ледовых катков по разным адресам: Дворец Республики, Парк 28 панфиловцев, Парк по улице Шухова, Парк Первого Президента, Центральный стадион, Театр имени Мухтара Ауэзова, Театр имени Натальи Сац, Парк «Гульдер», Дом школьников, стадион «Авиатор» и на территории Нау­рызбайского района. За прошедший период эти катки посетили более 50 тысяч человек. Они устанавливаются в зимний сезон и способствуют развитию ледовых видов спорта.

Развитие ледовых видов спорта в Алматы обнадеживает. Благодаря современным объектам и проектам фигуристы и другие спортсмены могут продолжать развиваться и достигать новых высот. Надеемся, что в будущем мы увидим еще больше достижений и интересных соревнований на наших ледовых площадках!

– Из всего вышесказанного становится понятно, что содержание ледового катка – удовольствие не из дешевых. А как удается решать данную проблему?

– Открытие катка – это всегда некоммерческая деятельность. Если мы открываем бутик джинсов, то понимаем, что вложили столько, через столько выйдем на ноль, а потом начнем зарабатывать. Здесь же возможность выйти на ноль и начать зарабатывать можно с большой натяжкой, и только если все делать на платной основе. А мы же не можем, нам же надо детей побольше привлечь на катание. Плюс к нам на катки приходят дети-аутисты. Как с их родителей деньги-то брать?

Инфраструктура стоит больших денег. Нам две крытые мобильные ледовые арены помогло построить государство. Дальше на них зашли коммерческие лица, которые помогают все содержать и давать возможность заниматься бесплатно тем, у кого нет средств.

Давайте рассмотрим ситуацию и на примере «Медеу» – это тоже наш объект. Сезон начинается в ноябре, мы заливаем лед слой за слоем в течение месяца, прокрашиваем белой специализированной краской, чтобы было красиво и не было видно прожилок от воды. А далее наращиваем лед толщиной 7–10 сантиметров, чтобы завести массовое катание. Техника, которая обслуживает каток, выходит на лед три-четыре раза в день, учитывая расписание массовых катаний, утренние и послеобеденные тренировки спортсменов. Снимается стружка, срезается верхний слой, весь каток проливается кипятком, чтобы поддерживать идеаль­но ровную зеркальную поверхность.

А с прошлого года на «Медеу» начали проводить Кубок РК по конькобежному спорту. И на неделю мы закрываем каток, отказываемся от массовых катаний ради развития тех мальчишек и девчонок, которые будут соревноваться. Тем не менее это счастье, что конькобежный спорт возвращается на свою площадку, потому что этот уникальный высокогорный каток когда-то и был создан именно для него.