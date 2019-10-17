С повестки дня не сходит воп­рос, касающийся системной борьбы с коррупцией. Данный аспект особо подчеркнул в своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, необходимо восстановить антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов центральных и местных органов власти с участием экс­пертов и общественности. При этом Глава государства поручил акимам оперативно реагировать на запросы населения, изучать социальное самочувствие прос­тых граждан и выстраивать с обществом конструктивный диалог.

С этой целью антикоррупционной службой области проводится системная работа. Действует проектный офис «Ақтөбе – адалдық алаңы», одно из основных направлений деятельности которого – перевод местных органов власти на принцип работы в формате Оpen space, а также сервисных акиматов.

В частности, на днях первый заместитель руководителя антикоррупционной службы Актюбинской области Галымбек Досанов и руководитель проект­ного офиса Жанболат Туртаев приняли участие в торжественном открытии «прозрачных кабинетов» в двух райо­нах области – Кобдинском и Уилском. Они предназначены для приема граждан, оперативного рассмот­рения обращений, предоставления консультаций.

Задача заключается в создании такой системы, при которой население не будет сталкиваться с какими-либо барьерами при обращении к первым руководителям акиматов. В рамках открытия кабинетов Оpen space Галымбек Досанов и Жанболат Туртаев лично провели прием граждан. Население обратилось к ним с разными вопросами, касающимися в том числе развития предпринимательства, получения жилья и земельных участков.

Стоит отметить, что в нас­тоящее время открытые прос­транства в формате Оpen space функционируют в акиматах Алматинского района города Актобе, Мартукского, Каргалинского, Темирского, Айтекебийского, Кобдинского, Уилского, Алгинского, Байганинского, Мугалжарского районов.

Антикоррупционная служба области практикует нынче и Дни открытых дверей. Подобное мероприятие было проведено недавно для преподавателей и студентов актюбинских вузов. Как отмечают в ведомстве, важно установление партнерских отношений между департаментом и образовательной средой, а также укрепление принципов добропорядочности и воспитание нетерпимого отношения к любым проявлениям коррупции.

В рамках мероприятия для присутствующих была проведена экскурсия по зданию антикоррупционной службы, состоялись беседы, касающие­ся основных направлений антикоррупционной политики. В то же время на площадке общегородского дебатного тренинга проектный офис «Ақтөбе – адалдық алаңы» провел коучинг по добропорядочнос­ти. На мероприятие собралась активная молодежь, заинтересованная в развитии страны и готовая внес­ти вклад в антикоррупционную политику.

Открытость и инициатива юных дебатеров способствовала проведению встречи в интересном формате. Среди присутствующих были учащие­ся старших классов общеобразовательных школ, студенты колледжей и вузов, призеры республиканских и региональных дебатных турниров, а также актив студенческих клубов «Саналы ұрпақ» и школьных клубов «Адал ұрпақ». Спикером по основной теме выступил главный специа­лист управления превенции и добропорядочности Нурболат Махмутов. Присутствующим в доступной форме были разъяснены не только нормы антикоррупционного законодательства, но и значимость добропорядочного поведения каждого гражданина для общества.

Для укрепления полученных знаний призеры республиканских дебатных турниров продемонстрировали искусство полемики на антикоррупционную тематику. В словесных состязаниях дебатеры предложили инновационные методы противодействия коррупции с использованием смартфонов и электронной техники.

Еще одним важным мероприя­тием стала профилактическая акция «Не давай взятки!», организованная совместно с проект­ным офисом «Ақтөбе – адалдық алаңы» и управлением собственной безопасности департамента полиции. На лобовые стекла пат­рульных автомобилей были наклеены специальные стикеры, так называемые антикоррупционные памятки для граждан.

Организаторы решили начать данную акцию именно с полицейских, так как инспекторы пат­рульных служб, имеющие широкие полномочия, ежедневно контактируют с гражданами, тем самым чаще проявляются коррупционные риски. Как отметил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Галымбек Досанов, данная работа направлена в первую очередь на превенцию коррупции и формирование принципов добропорядочности в обществе.