В формате Оpen space

Шахбаз Шариф поблагодарил руководство Казахстана за помощь народу Пакистана
Более 30 человек погибли в результате снежной бури в США
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 декабря
Коммунальная ломка
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Закон Республики Казахстан
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
Токаев о чемпионате мира в Катаре: Останется в истории мирового футбола
Президент принял нового генсека Организации тюркских государств
Ситуация оказалась хуже – Смаилов о ТЭЦ и теплосетях
Когда может возобновиться льготное автокредитование в Казахстане
Получить лицензии в сфере недропользования станет проще в Казахстане
Причину гибели лебедей выясняют в Мангистау
Мусин: Ведём переговоры с компанией DiDi по входу на рынок Казахстана
Какие документы подписали Казахстан и Узбекистан по итогам переговоров
Масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения стартует в Казахстане
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе сделал признание: оказывается, в стране нестабильный Интернет от того, что таксисты, стоя на зеленый свет светофора, дабы скоротать время смотрят ролики, «съедая» трафик...
Бауыржан Байсеркин освобожден от должности
Депутат Перуашев высказался о задержании журналиста Козачкова
С 1 января 2023 года в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд, но каким будет деятельность нового органа?..
Ребенку загипсовали руку после удара учителя в детсаду в Астане
Казахстан передал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане
Известный казахстанский футболист сыграл свадьбу во время финала ЧМ-2022. Видео
Закон Республики Казахстан
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане