В горах Алматы появились информационные таблички для туристов

Поездки
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

На 10 горных маршрутах в Иле-Алатауском национальном парке появились новые информационные таблички на казахском, русском и английском языках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

«Мы работаем над улучшением туристского опыта, уделяя отдельное внимание развитию горной инфраструктуры. Установленные таблички одновременно информируют и призывают туристов к экологической ответственности. Надеемся, что такие «мягкие» послания «Берегите природу и возвращайтесь домой с приятными эмоциями!», «Make earth green to keep it clean!», «Спасибо, что сохранили чистоту после себя!», «Our climate is changing; why aren’t we?» станут напоминанием для горных любителей о бережном отношении к природным богатствам», – подчеркнула руководитель Almaty Tourism Bureau Камила Лукпанова.

Информтаблички представляют собой металлические пластины, покрытые светоотражающей пленкой. Они оборудованы надежными креплениями, устойчивыми к вандализму, и установлены на маршрутах:

- Бутаковское ущелье;

- ущелье Кимасар;

- кемпинг-зона «Горельник»;

- Малое Алматинское ущелье (Медеу);

- Малое Алматинское ущелье (Акбулак);

- кемпинг-зона «Березовая роща»;

- Большое Алматинское ущелье (ГЭС-2);

- ущелье Проходное;

- ущелье Казачка;

- кемпинг-зона «Казачка».

Отметим, на этих локациях также установлены указатели о протяженности и времени прохождения маршрута.

Напомним, недавно в Алматы открыли новую кемпинг-зону по дороге на Космостанцию на высоте 2 500 метров над уровнем моря вблизи известных вершин: пики «Скалистый» (3 332 м), «Крошка» (3 722 м), «Советов» (4 317 м), «Озерный» (4126 м).

#Алматы #акимат #горы #туризм #отдых #природа

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