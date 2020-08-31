В Индонезии обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса

По словам Амина Соебандрио, президента Института Эйкмана, в настоящее время до 40% больных коронавирусной инфекцией в Индонезии заражены именно штаммом D614G.



Соебандрио также сообщил газете, что мутировавший вирус поддается вакцинации большинством разрабатываемых в мире вакцин против коронавирусной инфекции, так как вакцины воздействуют непосредственно на механизмы вируса, ответственные за заражение им клеток организма, а эти механизмы у D614G идентичны механизмам первоначального "уханьского" штамма, выполняющим эту же задачу.



С начала пандемии в Индонезии заболели коронавирусной инфекцией 172 тысячи человек, скончались 7 343 человека, выздоровели 124 тысячи человек.

