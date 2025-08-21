Стороны обсудили текущее состояние и перс­пективы казахстанско-узбекского сотрудничества в сфере здравоохранения, подчеркнув высокий уровень взаимодействия, достигнутый за последние годы.

Глава Минздрава отметила, что укрепление стратегического партнерства с Республикой Узбекистан является важным приоритетом, поскольку обе страны имеют схожие задачи в развитии медицинской помощи, подготовке кад­ров и внедрении инновационных технологий в систему здравоохранения. Стороны подчерк­нули значимость реализации подписанного 8 августа 2024 года Соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения, предусматривающего взаимодействие по вопросам профилактики и борьбы с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, развития медицинского образования и науки, цифровизации здравоохранения, производства лекарственных средств и медицинских изделий.

В ходе встречи обсуждены перспективные проекты, в том числе проведение Дней казахстанской медицины в Узбекистане в 2025 году, обмен кадрами, организация курсов повышения квалификации медицинского персонала, а также совместное участие в международных инициативах, включая запуск Коалиции стран по ПМСП на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года.

По итогам переговоров стороны выразили готовность к дальнейшему расширению двустороннего взаимодействия и укреплению партнерства в интересах здоровья и благополучия граждан двух стран, сообщила пресс-служба МЗ РК.