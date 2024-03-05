В Каире стартовал второй раунд переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС

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В столице Египта стартовал второй раунд переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Страны-посредники - Египет, Катар и США - обсуждают с ХАМАС возможность недельного прекращения огня в анклаве в обмен на освобождение пожилых израильских заложников.

По информации телеканала Аль-Арабия, представители ХАМАС настаивают на том, чтобы военная пауза в регионе длилась как можно дольше.

Дискуссию стороны планируют продолжить еще два дня. Окончательный ответ по соглашению ожидается 11 марта.

Отметим, сделку о перемирии стороны обсуждают уже третий день.

Израильская делегация в нынешнем раунде не участвует.

Сегодня армия Израиля снова открыла огонь по жителям Газы, ожидавшим помощь.