СМИ: ЦАХАЛ снова открыла огонь по мирным палестинцам

По информации Al Jazeera, армия Израиля снова открыла огонь по жителям Газы, ожидавшим помощь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Телеканал Al Jazeera заявил, что израильская армия снова открыла огонь по палестинцам, которые ожидали гуманитарную помощь в секторе Газа.
По данным телеканала, атака произошла на Кувейтской кольцевой развязке в городе Газа, когда три грузовика с гуманитарной помощью подъехали к толпе палестинцев.
"Как только грузовики прибыли, израильские солдаты, дислоцированные неподалеку, открыли огонь по толпе, ранив некоторых из них", - заявил телеканал.
Как рассказали Al Jazeera неназванные источники, палестинцы ждали помощь с утра, и лишь некоторые из них смогли получить набор с водой, мукой и другими расходными материалами.
Ранее министерство здравоохранения Газы сообщало, что десятки человек погибли и ранены при израильском ударе по кольцевой развязке в секторе Газа.
Палестинские СМИ ранее сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что 118 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела.