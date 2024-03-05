СМИ: ЦАХАЛ снова открыла огонь по мирным палестинцам

По информации Al Jazeera, армия Израиля снова открыла огонь по жителям Газы, ожидавшим помощь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: @motaz_azaiza

Телеканал Al Jazeera заявил, что израильская армия снова открыла огонь по палестинцам, которые ожидали гуманитарную помощь в секторе Газа.

По данным телеканала, атака произошла на Кувейтской кольцевой развязке в городе Газа, когда три грузовика с гуманитарной помощью подъехали к толпе палестинцев.

"Как только грузовики прибыли, израильские солдаты, дислоцированные неподалеку, открыли огонь по толпе, ранив некоторых из них", - заявил телеканал.

Как рассказали Al Jazeera неназванные источники, палестинцы ждали помощь с утра, и лишь некоторые из них смогли получить набор с водой, мукой и другими расходными материалами.

Ранее министерство здравоохранения Газы сообщало, что десятки человек погибли и ранены при израильском ударе по кольцевой развязке в секторе Газа.

Палестинские СМИ ранее сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что 118 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела.