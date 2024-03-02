В каких областях меньше всего леса, посчитали в Минэкологии

Основными причинами неисполнения планов по увеличению лесных массивов является недостижение показателей по сбору лесных семян и выращиванию посадочного материала, передает Kazpravda.kz

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Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев рассказал о развитии лесного хозяйства и животного мира.

В прошлом году в стране было высажено 340 млн штук сеянцев, что составляет 73% от годового плана.

«Должная работа не проводилась Акмолинской (83%), Актюбинской (66%), Павлодарской (5%), Карагандинской (12%), Костанайской (45%), Кызылординской (82%) и Северо-Казахстанской (77%) областями, а также предприятиями «Семей орманы» (47%), ГНПП «Бурабай» (42%) и РГП «Жасыл аймак» (76%)», - говорится в сообщении Минэкологии.

Основными причинами неисполнения планов прошлого года является недостижение плановых показателей 2021 года по сбору лесных семян и выращиванию посадочного материала из-за недостаточного финансирования. Это в свою очередь повлияло на обеспечение посадочным материалом работ в прошлом году.

По этим же причинам под угрозой исполнение планов в этом году и следующем.

Для выполнения лесопосадочных работ в 2024 и 2025 годах с учетом не исполнения плана в 2023 году требуется 712 млн штук сеянцев без учета посева саксаула. Фактически лесхозами на своих питомниках будет получено максимально всего 242 млн штук сеянцев, или 34% от необходимого количества.