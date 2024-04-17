В Камыш-Самарские озера ЗКО впервые за 20 лет начала приходить вода

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Как сообщает министерство водных ресурсов и ирригации, филиал «Казводхоза» по Западно-Казахстанской области приступил к сбросу воды из Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы в Камыш-Самарские озера. В ведомстве отметили, что вода не поступала в систему этих озер последние 20 лет.



Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов ознакомился с работой водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Для приема паводковых вод «Казводхоз» готовит свободные места на имеющихся в своем распоряжении водохранилищах.



В настоящее время в каскаде водохранилищ Урало-Кушумской системы собрано 193,2 млн кубометров воды, водохранилища наполнены на 74,2%. В систему из реки Жайык поступает 115 кубометров воды в секунду.



Часть собранной воды используется для лиманного орошения 87 тысяч гектаров земель. Также вода направляется в небольшие водохранилища региона и низовье реки Кушум.



«Главная задача – это наполнение водохранилищ на 100% и эффективное использование собранной воды в сельском хозяйстве и других отраслях экономики. Мы также должны минимизировать риск подтопления населенных пунктов, принимая и безопасно пропуская паводковые воды. Также важно правильно использовать талую воду для полива сенокосных угодий и улучшения экологической обстановки региона. Все эти мероприятия позволят снизить объем паводковых вод, приходящих в Атыраускую область», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.