Токаев назначил нового главу МЧС Казахстана

Новым министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан стал генерал-майор Сырым Шарипханов, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.
Указом главы государства Шарипханов Сырым Дюсенгазиевич назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Сырым Шарипханов родился 1 мая 1967 года в городе Алматы.
В 1991 году он окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени М.Чистякова. Доктор технических наук, генерал-майор.
В разное время занимал должности и руководящие посты в системе гражданской обороны.
С июня 1997 года по февраль 1999 года – начальник Центра подготовки и обучения Жамбылского областного управления по чрезвычайным ситуациям.
С сентября 2008 года по февраль 2010 года – начальник Управления гражданской обороны Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.
С октября 2014 года по ноябрь 2020 года – начальник Кокшетауского технического института Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
С 3 сентября 2021 года и по настоящее время – начальник Академии гражданской защиты имени М.Габдуллина Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.