Токаев назначил нового главу МЧС Казахстана

Новым министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан стал генерал-майор Сырым Шарипханов, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda .

Фото пресс-службы МЧС РК

Указом главы государства Шарипханов Сырым Дюсенгазиевич назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Сырым Шарипханов родился 1 мая 1967 года в городе Алматы.

В 1991 году он окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени М.Чистякова. Доктор технических наук, генерал-майор.

В разное время занимал должности и руководящие посты в системе гражданской обороны.

С июня 1997 года по февраль 1999 года – начальник Центра подготовки и обучения Жамбылского областного управления по чрезвычайным ситуациям.

С сентября 2008 года по февраль 2010 года – начальник Управления гражданской обороны Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.

С октября 2014 года по ноябрь 2020 года – начальник Кокшетауского технического института Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

С 3 сентября 2021 года и по настоящее время – начальник Академии гражданской защиты имени М.Габдуллина Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.