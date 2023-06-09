Токаев дал оперативные поручения в связи с крупными пожарами в области Абай

По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, ведутся поиски еще 11-ти.

Фото пресс-службы президента РК

В связи с крупными пожарами в области Абай Касым-Жомарт Токаев поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, ведутся поиски еще 11-ти.

Правительству и акимату области Абай поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Также ситуацию с лесным пожаром срочно рассмотрели в Правительстве.

Ранее глава МЧС назвал причину резкого увеличения площади пожара в резервате "Семей орманы".

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", вспыхнул пожар на предварительной площади 0,3 га.

9 июня площадь горения резко увеличилась.