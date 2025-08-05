Об этом сегодня на заседании Правительства сообщил руководитель программ по здравоохранению и питанию Детского фонда ЮНИСЕФ Бауржан Жусупов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пояснил cпикер, на глобальном уровне показатели материнской и младенческой смертности собираются, обобщаются и анализируются межведомственными группами, состоящими из представителей ВОЗ, ЮНИСЕФ, других организаций системы ООН и Всемирного банка.

По его словам, согласно последнему анализу, Казахстан добился впечатляющего прогресса в снижении материнской и младенческой смертности. Материнская смертность была снижена с 58 на 100 тыс. живорождений в 2000 году до 9,6 в 2023-м, или на 83,5%.