В Казахстане увеличат посевы масличных, кормовых культур, картофеля и свеклы – МСХ

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров доложил о ходе подготовки к посевной кампании в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

По данным МСХ, прогнозная посевная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составляет 23,8 млн га. Под пшеницу будет отведено 13,3 млн га. При этом планируется увеличить посевные площади социально значимых и высокорентабельных культур.

«По масличным культурам увеличение составит 385 тыс. га, что позволит довести их общую посевную площадь до 3,2 млн га. В том числе ожидается увеличение посевов такой социально значимой культуры, как подсолнечник на 60 тыс. га с доведением общей площади до 1,2 млн га», — сказал министр.

С учетом проблем с обеспечением поливной водой проводится работа по сокращению площадей влагоемких культур. Так, прогнозируется сокращение площадей хлопчатника на 16 тыс. га и риса на 6,4 тыс. га.

«Планируемые объемы посевов зерновых, овощебахчевых культур и картофеля позволят полностью обеспечить потребности внутреннего рынка», — подчеркнули в Минсельхозе.

Кроме того, в текущем году планируется увеличить площади кормовых культур на 68 тыс. га – до 3,2 млн. Массовая посевная кампания начнется во второй декаде мая текущего года.