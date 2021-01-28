В Казахстане увеличилось количество пациентов с КВИ в тяжелом состоянии

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В Министерстве здравоохранения РК предоставили информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией и пневмонией в стране на 28 января, сообщает Kazpravda.kz
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"На 28 января лечение от КВИ продолжают получать 27 348 человек (15 690 КВИ+ и 11 658 КВИ-), из них в стационарах находится 6 525 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 823 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 274 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 47 пациентов; на аппарате ИВЛ - 34 пациента", – говорится в сообщении.