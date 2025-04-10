В Казахстане ужесточают правила рекламы букмекерских контор

Сенат,Общество
39
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил поправки в законодательство по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Как отметила сенатор Айнур Аргынбекова, в Закон «О рекламе» внесены изменения, ограничивающие распространение рекламы букмекерских контор и тотализаторов.

Так, изменения направлены на запрет рекламы букмекерских контор и тотализаторов на онлайн-платформах, с разрешением заниматься рекламой лишь на территории игорных зон и официальных интернет-ресурсах этих компаний, а также уточняется, что запреты на рекламу не распространяются на спортивные сооружения во время проведения спортивных мероприятий, что дает возможность размещения рекламы в этих ситуациях.

Кроме того, реклама букмекерских контор в СМИ разрешается исключительно спортивной тематической направленности.
Также введен запрет на рассылку рекламы азартных игр на абонентские устройства сотовой связи. 

В Закон «Об игорном бизнесе» включен запрет на участие в азартных играх для лиц, осужденных на ограничение свободы или условно осужденных. 

«Данные меры позволят, прежде всего, оградить вышеуказанные лица от возможности совершения ими повторных преступлений, в том числе на почве азартных игр или пари в период отбывания уголовного наказания и в целом, позволят повысить социальную ответственность игорного бизнеса и снизить риски, связанные с азартными играми», - пояснила сенатор. 

Законом также вносятся изменения и дополнения в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также в законы «О рекламе», «Об игорном бизнесе» и «Об обязательном социальном медицинском страховании».

Внесенные поправки в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» будут способствовать улучшению доступа к слухопротезной помощи для лиц без инвалидности, что повысит качество их жизни; раннему выявлению онкозаболеваний благодаря проведению скрининговых исследований в гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи и др.

#реклама #законопроект #букмекеры

Популярное

Все
Обеспечить верховенство права через уважение к нему
Дело Перизат Кайрат: итоги расследования
Когда господдержка эффективней приватизации
От кустарного цеха – до современной фабрики
Потребителей приучат к бережливости
Не надо путать ларек с супермаркетом!
Чтобы успешно влиться в общество
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Вместе с ней ушла эпоха
В Северо-Казахстанской области активно развивается дуальное обучение
Голос великого Абая – в сердцах юных
Мост творчества и дружбы
Снимки о соколиной охоте в Казахстане удостоены международной премии
Халтура или… норма?
Прощайте, Лев Юрьевич...
Область вырывается в лидеры
Окружающая среда: одни берегут – другие губят
Кодекс Республики Казахстан
По 5 млн тенге получат к празднику фронтовики
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны и использования водного фонда
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
Крупнейшую на постсоветском пространстве теплицу строят в Шымкенте
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Дело о секс-рабстве кызылординской школьницы: суд вынес приговор
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
Поэтическая стрела Серика Аксункара
В каких районах Астаны появятся новые школы
Остались ордена на парадном костюме
В Петропавловске запустили пешеходные экскурсии
Проекты «Адал азамат» охватывают почти 4 млн учащихся школ, колледжей и воспитанников детсадов
Cохранить культурное наследие стран тюркского мира
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме

Читайте также

Казахстан и Кипр будут передавать друг другу осужденных
Сенат освободил от должности судью Верховного суда
Не надо путать ларек с супермаркетом!
Дело Перизат Кайрат: итоги расследования

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]