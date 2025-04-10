Сенат на пленарном заседании одобрил поправки в законодательство по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Как отметила сенатор Айнур Аргынбекова, в Закон «О рекламе» внесены изменения, ограничивающие распространение рекламы букмекерских контор и тотализаторов.

Так, изменения направлены на запрет рекламы букмекерских контор и тотализаторов на онлайн-платформах, с разрешением заниматься рекламой лишь на территории игорных зон и официальных интернет-ресурсах этих компаний, а также уточняется, что запреты на рекламу не распространяются на спортивные сооружения во время проведения спортивных мероприятий, что дает возможность размещения рекламы в этих ситуациях.

Кроме того, реклама букмекерских контор в СМИ разрешается исключительно спортивной тематической направленности.

Также введен запрет на рассылку рекламы азартных игр на абонентские устройства сотовой связи.

В Закон «Об игорном бизнесе» включен запрет на участие в азартных играх для лиц, осужденных на ограничение свободы или условно осужденных.

«Данные меры позволят, прежде всего, оградить вышеуказанные лица от возможности совершения ими повторных преступлений, в том числе на почве азартных игр или пари в период отбывания уголовного наказания и в целом, позволят повысить социальную ответственность игорного бизнеса и снизить риски, связанные с азартными играми», - пояснила сенатор.

Законом также вносятся изменения и дополнения в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также в законы «О рекламе», «Об игорном бизнесе» и «Об обязательном социальном медицинском страховании».

Внесенные поправки в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» будут способствовать улучшению доступа к слухопротезной помощи для лиц без инвалидности, что повысит качество их жизни; раннему выявлению онкозаболеваний благодаря проведению скрининговых исследований в гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи и др.