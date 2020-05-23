В Казахстане внедрили новые требования к научным журналам

Зарегистрирован приказ Министерства образования и науки РК по внесению изменений в приказ "Об утверждении требований к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности". Об этом сообщил глава МОН РК Асхат Аймагамбетов, передает Kazpravda.kz.

"В настоящее время в перечень входят 177 изданий, отобранных по достаточно формальным критериям, не всегда обеспечивающим высокое качество контента. В связи с этим введены новые нормы для адаптации действующих критериев к международным требованиям. Это, к примеру, двойное слепое рецензирование, четкая редакционная политика, соответствие принимаемых статей тематической направленности журнала, рецензии зарубежных специалистов, проверка на заимствования, транспарентность всего процесса публикации, сильная редакционная коллегия, онлайн система подачи и рецензирования статей, требования по этике и академической честности и т.п.", - написал министр на своей странице в Facebook.

Как он отметил, данные требования ко всем отечественным научным журналам, входящим в указанный перечень, будут внедряться поэтапно.

"Думается, что количество изданий несколько сократится, конкуренция за качественный контент возрастет, и это в целом послужит формированию профессиональной академической культуры выпуска научных изданий международного уровня. Более того, для финансовой поддержки научных журналов мы планируем объявить конкурс и поддержать отечественные журналы, которые должны войти в международные базы Scopus и Web of Science", - добавил глава МОН.

