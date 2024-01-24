В Казахстане вводится полный запрет вейпов

Мажилис на пленарном заседании одобрил поправки по вопросам здравоохранения. Как отметила депутат Гульдара Нурумова, рассматриваемый законопроект был разработан правительством по поручению главы государства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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В ходе работы над законопроектом депутаты внесли поправки, уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта. Усовершенствован механизм обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников.

Так, в целях усиления социальных гарантий медработников предусмотрены нормы по предоставлению приоритетного права для детей медицинских работников при распределении мест в детские дошкольные организации, зачислению детей медработников, погибших или которым установлена инвалидность в результате исполнения служебных обязанностей, в высшие учебные заведения вне конкурса с получением государственного образовательного гранта.

Кроме того, для стимулирования медицинских кадров и сокращения их дефицита приняты нормы по осуществлению единовременной денежной выплаты в размере 100 минимальных заработных плат для медицинских работников, прибывающих на работу в село.

«По поручению президента в целях повышения статуса медработников победителям республиканского конкурса присваивается звание «Лучший в профессии» с единовременной выплатой 500 МРП, а также за достижения и особые заслуги в развитии здравоохранения предусмотрено почетное звание «Заслуженный врач Респблики Казахстан» с единовременной выплатой 1000 МРП», - сказала депутат Нурумова.

Кроме того, предусмотрены нормы по установлению полного запрета ввоза, производства, продажи и распространения электронных систем потребления (вейпов), совершенствованию деятельности военных медицинских работников, исключению обязательного применения клинических протоколов при оказании медицинской помощи.