В Казахстане заблокировали сайт ЛГБТ

Общество
181

 Министерство культуры и информации РК заблокировало казахстанский сайт ЛГБТ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на KazFace.kz.

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«Selftanu.kz - проект для ЛГБТК+ подростков и тех, кто хочет разобраться в себе», - такое описание можно было прочитать на главной странице ЛГБТ сайта до его блокировки.

Данный сайт и его контент вызывал неоднозначную реакцию у казахстанцев. Большинство людей высказывали свои возмущения. В день открытия первого сайта для ЛГБТК+ подростков казахстанцы запустили петицию против пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации.

Редакция KazFace.kz обратилась в Мининформации  за комментарием относительно причины блокировки.

В ведомстве сообщили, что в ходе мониторинга на интернет-ресурсе selftanu.kz было выявлено нарушение законодательства, связанное с размещением информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Уполномоченный орган по охране прав детей посчитал необходимым ограничить доступ к интернет-ресурсам, распространяющим идеи движения ЛГБТ среди казахстанского населения, учитывая психовозрастные особенности детей, их уязвимость от негативного влияния информационной среды, исторических и иных традиций, культурных ценностей казахстанского общества и государства, а также в целях надлежащего воспитания и полноценного развития детей.

В законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», установлено, что к запрещенной для детей информации относится информация, содержащая специальный сексуально-эротический характер, а также распространение которой среди детей запрещено иными законами Республики Казахстан.

Также в законе «О правах ребенка» говорится, что использование средств массовой информации, распространяющих порнографию, оказывающих вредное воздействие на детей и способствующих совершению правонарушений, также преследуется по закону, и их распространение запрещено.

По этим причинам министерством были приняты меры по ограничению доступа к интернет-ресурсу.

При этом представитель МКИ отметил, что в случае устранения указанным сайтом нарушений законодательства, доступ к нему будет восстановлен.

#закрытие #МКИ РК #Сайт ЛГБТ

Популярное

Все
Время разъяснений о времени
Отечественные предприниматели, занятые в сфере мясной переработки, вынуждены отправлять на свалку тонны овечьих и коровьих шкур
Семейские школьники разработали концепцию национальных игр
Второй год подряд жители Северо-Казахстанской области наблюдают нашествие косуль
Бронзовую медаль на Кубке мира по парабиатлону завоевал Ербол Хамитов из Петропавловска
На востоке страны перепады погоды вызвали множество дорожных неприятностей
Такие нужные школы
Мир во всех измерениях
Похолодание ожидается в Казахстане 12 февраля
Около 500 молодых специалистов получили жилье в рамках программы «С дипломом – в село!»
Трансформация СВМДА продолжается
Предупредить стихию
Чистый воздух для городов и сел
Распоряжение Главы государства
Более 100 человек искали потерявшегося в буран ребенка
Распоряжение Главы государства
Фокус – на чувства
Нарыв на склоне... Боль для всей страны
Все на борьбу с барымтой
Из настоящего – в будущее
Назначен заместитель управделами президента
Искусственный интеллект глазами юристов
Правительство уходит в отставку - указ
Глава государства направил королю Великобритании телеграмму
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
«Шепоты да взвизги, песни да смешки…»
Наурыз как событие нового формата
Депутат считает, что причиной мужской агрессии часто служит «длинный язык» женщин
Сельский Айболит
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Платежный переполох
Канат Шарлапаев остается в правительстве
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
В Карагандинский зоопарк переехали камерунские козы и южно-американские альпаки
Игра, удивившая мир
Наш герой – Алдар Косе
Казахстанские ученые разрабатывают препарат против рака
В Семее горит торговый центр
Бухгалтер больницы украла 90 млн тенге
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников

Читайте также

В 2 областях наказали автодорожников за нехватку снегоуборо…
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за их работу …
Жители Косшы пожаловались на «103»
Самая дешевая конина - в Кызылорде, Уральске и Туркестане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]