В Казахстане зафиксировано землетрясение
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Землетрясение зарегистрировано на территории России. Толчки ощущались в Восточном Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
25 мая в 07:35:14 (время Астаны) сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК зафиксировано землетрясение.
Координаты: 50.320° с.ш., 88.020° в.д.
Эпицентр землетрясения находился на территории России, в 1162 км северо-восточнее Алматы.
Расчётная интенсивность:
▪️ Усть-Каменогорск — 2 балла
▪️ с. Катон-Карагай — 2 балла
Слабое землетрясение — разрушений и пострадавших нет.