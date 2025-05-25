В Казахстане зафиксировано землетрясение

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Землетрясение зарегистрировано на территории России. Толчки ощущались в Восточном Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: vestikavkaza.ru

25 мая в 07:35:14 (время Астаны) сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК зафиксировано землетрясение.

Координаты: 50.320° с.ш., 88.020° в.д.

Эпицентр землетрясения находился на территории России, в 1162 км северо-восточнее Алматы.

Расчётная интенсивность:

▪️ Усть-Каменогорск — 2 балла

▪️ с. Катон-Карагай — 2 балла

Слабое землетрясение — разрушений и пострадавших нет.

#землетрясение #Россия #Восточный Казахстан

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