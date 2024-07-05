Петицию по снижению пенсионного возраста шахтеров запустили казахстанцы

Пенсионные новости, Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Для работников подземных профессий просят снизить пенсионный возраст до 50 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В обосновании авторы петиции из отраслевого профессионального союза угольщиков «Казуглепроф» ссылаются на неблагоприятные условия работы, что, согласно исследованиям, влияет на продолжительность жизни шахтеров, передает корреспондент Kazpravda.kz

Общеизвестно, что длительное (в течение 10-20 лет) воздействие в условиях угольной шахты вредных производственных факторов вызывают в организме работников тяжелые, зачастую необратимые изменения.

Исследования, проведенные ведущими специалистами в области профессиональной патологии, показывают, что шахтеры старше 50-летнего возраста в большинстве своем имеют различные заболевания, связанные с воздействием профессиональных вредностей, тяжестью и напряженностью труда, подтверждается более короткая продолжительность жизни этой категории граждан.

«Трудно представить себе 60-летнего человека, выполняющего тяжелую физическую работу в условиях высочайшей запыленности, загазованности, неблагоприятного температурного режима и других экстремальных факторов. Львиную долю в числе зарегистрированных в республике профессиональных заболеваний составляют именно профзаболевания работников угольной отрасли. В результате отмены с 1998 года системы льготного пенсионного обеспечения, шахтеры, отработавшие под землей 2-3 десятка лет, продолжают трудиться в шахте в ущерб своему здоровью. По той же причине потерян престиж профессии шахтера», — считают в «Казуглепроф». 

С учетом изложенного, профсоюз угольщиков просит внести изменения в законодательство в части снижения пенсионного возраста для работников подземных профессий до 50 лет, с обеспечением достойного уровня пенсионных выплат.

#пенсия #петиция #шахтеры #Казуглепроф

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