В Китае рис стал вкуснее за последние 16 лет

Как сообщило South China Morning Post, вкус риса в Китае, включая его внешний вид и текстуру, улучшился за последние 16 лет

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Согласно данным издания, генетические улучшения и контроль за условиями выращивания сыграли важную роль в повышении качества риса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Оценка вкуса риса основана на национальном стандарте, обновленном в 2008 году, который оценивает урожай с точки зрения внешнего вида, запаха, вкусности, вкуса и текстуры холодного риса для получения совокупного рейтинга», — указано в публикации.

Отмечается, что Китай является крупнейшим производителем риса в мире, на который в прошлом году приходилось 28% от общего мирового производства.