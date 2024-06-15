В Конаеве открылся летний лагерь для особенных детей

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Асет Калымов

Здесь на бесплатной основе отдохнут около 200 ребят с особыми потребностями, а также их родители, приехавшие из регионов республики.

фото организаторов

В инклюзивном лагере All ability Camp» созданы все условия для полноценного отдыха и занятий спортом. Тренеры паралимпийских сборных обучат детей стрелять из лука, играть в боччу, адаптивные теннис, футбол и корнхол. Волонтеры из молодежных организаций, в том числе зарубежные студенты, обучающиеся в нашей стране, проведут тематические мастер-классы и тренинги, обеспечат индивидуальный подход к каждому ребенку.

Как отметила автор идеи, руководитель фонда «ДЦП Life» Зауре Итенова, проект направлен на вовлечение в социум ребят с инвалидностью, оказание психологической поддержки их родителям, популяризацию адаптивных видов спорта. Уникальный реабилитационный лагерь функционирует уже второй год подряд при финансовой поддержке фонда Samruk-Kazyna Trust.

– Мы надеемся, что и нынче дети прекрасно отдохнут здесь, наберутся сил на побережье Капшагайского водохранилища, – подчеркнула Зауре Итенова. – Занимаясь спортом, они окрепнут физически, получат новые навыки, расширят кругозор. Отрадно, что родители, сопровождающие детей, осознают важность их личностного роста. Желаю вам провести незабываемый сезон, полный приятных впечатлений!

По оценкам специалистов, насыщенная развлекательная программа лагеря, включающая настольные игры, соревнования и творческие конкурсы, поможет особенным подросткам преодолеть психологические барьеры, а также обрести новых друзей. Такой опыт весьма полезен для адаптации к взрослой жизни. В дальнейшем эти ребята почувствуют себя полноправными членами общества. Они смогут найти свою стезю, раскрыть потенциал и приносить пользу родному государст­ву, занимаясь любимым делом.

#дети #отдых #Конаев #детский лагерь #особенные дети

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