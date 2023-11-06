В контексте судебной практики

В мероприятии под председательством руководителя Верховного суда Асламбека Мергалиева приняли участие председатели судебных коллегий и судьи Верховного суда, ученые, члены научно-консультативного совета, представители Генеральной прокуратуры, Комитета государственных доходов и адвокатуры. Согласно утвержденной повестке состоялось принятие двух проектов нормативных постановлений.

Принятие проекта НП «О некоторых вопросах применения судами законодательства о реабилитации и банкротстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» продиктовано тем, что в действующем нормативном постановлении корректировке подлежит объем, превышающий 50% его содержания, так как в Закон РК «О реабилитации и банкротстве» изменения вносились 28 раз. Соответственно, это повлияло на судебную практику.

В документе разъяснены отдельные положения норм материаль­ного и процессуального права, касающиеся подсудности, сроков, оснований для обращения в суд, преднамеренного банкротства и субсидиарной ответственности, правового положения должника и администратора, собрания и комитета кредиторов, их прав и обязанностей, ведения реестра требований кредиторов и другие.

Проведенное Верховным судом обобщение судебной практики применения арбитражного законодательства показало, что у судей возникают вопросы по разграничению компетенции между арбит­ражем и судом, осуществлению обеспечительных мер и содействию в получении доказательств, отмены арбитражных решений, признания и принудительного исполнения арбитражных решений. В принятом на заседании проекте НП «О некоторых вопросах применения судами арбитражного законодательства» даны разъяснения по каждому указанному случаю.

С проектами можно ознакомиться на сайте Верховного суда в разделе «Законодательство».

В работе пленарного заседания приняли участие член Международного совета при Верховном суде, академик Национальной академии наук РК, профессор Майдан Сулейменов и член Научно-консультативного совета, доктор экономических наук Жаннат Ертлесова. Председатель ВС Асламбек Мергалиев за вклад в совершенствование судебной деятельности вручил им юбилейные медали «30 лет судебной системы Республики Казахстан».