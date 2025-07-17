Комплекс будет интегрирован в международные транспортные коридоры, связывающие Китай, Центральную Азию, Турцию, Иран, Афганистан и Европу

Фото: пресс-служба правительства РК

В Костанае дан официальный старт строительству нового транспортно-логистического комплекса «Тобыл» — одного из крупнейших инфраструктурных проектов на севере Казахстана. Объект разместится на территории города и станет ключевой точкой в реализации транзитной стратегии, обозначенной Президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В церемонии запуска приняли участие заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев, аким Костанайской области Кумар Аксакалов, генеральный директор АО «Кедентранссервис» Эльнар Джуматаев и председатель совета директоров компаний Allur Андрей Лаврентьев.

Проект реализуется с участием АО «Кедентранссервис» при поддержке АО «Фонд развития промышленности». Площадь логистического комплекса составит 133,6 га, общий объем инвестиций — 64 млрд тенге. Проектная мощность ТЛК «Тобыл» — до 400 тыс. двадцатифутовых контейнеров (ДФЭ) в год, или свыше 11 млн тонн грузов. Комплекс создаст 500 новых рабочих мест — с прицелом на трудоустройство логистов, операторов, IT-специалистов, обслуживающего персонала и молодых специалистов.

Хаб национального масштаба и инфраструктура будущего

Выступая на церемонии запуска, заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев подчеркнул, что проект имеет значение, выходящее за рамки региона:

«Мы не просто строим логистический узел — мы закладываем прочный фундамент для новой экономической географии страны. «Тобыл» станет интеллектуальной платформой, где соединяются логистика, цифровизация, образование и индустрия. Здесь появятся новые компетенции, новые рабочие места, новые смыслы для молодежи. Это не региональный, а национальный проект, катализатор роста всей страны. Он усилит позиции Казахстана в глобальных цепочках поставок, откроет новый горизонт для бизнеса, инвесторов и людей, которые хотят расти и развиваться здесь, у себя на родине», — отметил Ермек Кошербаев.

Объем транзитных перевозок через Казахстан за первое полугодие 2025 г. составил 16,8 млн тонн — на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что запуск ТЛК «Тобыл» придаст дополнительную динамику этим показателям в ближайшие годы.

«Новый комплекс создаст условия для снижения логистических издержек для предприятий, развития экспортно-ориентированных производств и привлечения новых инвестиций в обрабатывающий сектор и появления новых промышленных предприятий. Мы уверены, что ТЛК «Тобыл» станет точкой притяжения для бизнеса и даст импульс дальнейшему промышленному развитию региона», — подчеркнул директор ТЛК «Тобыл» Айдын Алимов.

Комплекс будет интегрирован в международные транспортные коридоры, связывающие Китай, Центральную Азию, Турцию, Иран, Афганистан и Европу. Ожидается рост грузооборота как по маршруту «Северный Казахстан — Южный Урал», так и в направлении КНР.

На территории комплекса будут размещены терминалы, склады, растаможка, IT- и сервисные зоны — по принципу «все в одном месте». Предусмотрена цифровая система отслеживания грузов в реальном времени. Завершение строительства планируется к 2027 году.

Актуальность реализации проекта

Костанайская область закрепляет за собой статус одного из главных индустриальных центров страны. Только в 2025 году здесь запланирован запуск завода KIA мощностью 70 тыс. автомобилей в год, предприятий по производству автокомпонентов и комплектующих — общей мощностью более 220 тыс. единиц. Без развитой логистики такой кластер невозможен.

ТЛК «Тобыл» станет системной инфраструктурной опорой для устойчивого экспорта продукции, произведенной в регионе, и откроет новые возможности для кооперации на евразийском пространстве.