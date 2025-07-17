В Костанае дан старт строительству нового ТЛК «Тобыл»

Транспорт
164

Комплекс будет интегрирован в международные транспортные коридоры, связывающие Китай, Центральную Азию, Турцию, Иран, Афганистан и Европу

Фото: пресс-служба правительства РК

В Костанае дан официальный старт строительству нового транспортно-логистического комплекса «Тобыл» — одного из крупнейших инфраструктурных проектов на севере Казахстана. Объект разместится на территории города и станет ключевой точкой в реализации транзитной стратегии, обозначенной Президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В церемонии запуска приняли участие заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев, аким Костанайской области Кумар Аксакалов, генеральный директор АО «Кедентранссервис» Эльнар Джуматаев и председатель совета директоров компаний Allur Андрей Лаврентьев.

Проект реализуется с участием АО «Кедентранссервис» при поддержке АО «Фонд развития промышленности». Площадь логистического комплекса составит 133,6 га, общий объем инвестиций — 64 млрд тенге. Проектная мощность ТЛК «Тобыл» — до 400 тыс. двадцатифутовых контейнеров (ДФЭ) в год, или свыше 11 млн тонн грузов. Комплекс создаст 500 новых рабочих мест — с прицелом на трудоустройство логистов, операторов, IT-специалистов, обслуживающего персонала и молодых специалистов.

Хаб национального масштаба и инфраструктура будущего

Выступая на церемонии запуска, заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев подчеркнул, что проект имеет значение, выходящее за рамки региона:

«Мы не просто строим логистический узел — мы закладываем прочный фундамент для новой экономической географии страны. «Тобыл» станет интеллектуальной платформой, где соединяются логистика, цифровизация, образование и индустрия. Здесь появятся новые компетенции, новые рабочие места, новые смыслы для молодежи. Это не региональный, а национальный проект, катализатор роста всей страны. Он усилит позиции Казахстана в глобальных цепочках поставок, откроет новый горизонт для бизнеса, инвесторов и людей, которые хотят расти и развиваться здесь, у себя на родине», — отметил Ермек Кошербаев.

Объем транзитных перевозок через Казахстан за первое полугодие 2025 г. составил 16,8 млн тонн — на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что запуск ТЛК «Тобыл» придаст дополнительную динамику этим показателям в ближайшие годы.

«Новый комплекс создаст условия для снижения логистических издержек для предприятий, развития экспортно-ориентированных производств и привлечения новых инвестиций в обрабатывающий сектор и появления новых промышленных предприятий. Мы уверены, что ТЛК «Тобыл» станет точкой притяжения для бизнеса и даст импульс дальнейшему промышленному развитию региона», — подчеркнул директор ТЛК «Тобыл» Айдын Алимов.

Комплекс будет интегрирован в международные транспортные коридоры, связывающие Китай, Центральную Азию, Турцию, Иран, Афганистан и Европу. Ожидается рост грузооборота как по маршруту «Северный Казахстан — Южный Урал», так и в направлении КНР.

На территории комплекса будут размещены терминалы, склады, растаможка, IT- и сервисные зоны — по принципу «все в одном месте». Предусмотрена цифровая система отслеживания грузов в реальном времени. Завершение строительства планируется к 2027 году.

Актуальность реализации проекта

Костанайская область закрепляет за собой статус одного из главных индустриальных центров страны. Только в 2025 году здесь запланирован запуск завода KIA мощностью 70 тыс. автомобилей в год, предприятий по производству автокомпонентов и комплектующих — общей мощностью более 220 тыс. единиц. Без развитой логистики такой кластер невозможен.

ТЛК «Тобыл» станет системной инфраструктурной опорой для устойчивого экспорта продукции, произведенной в регионе, и откроет новые возможности для кооперации на евразийском пространстве.

#строительство #Тобыл #ТЛК

Популярное

Все
Больше квадратура – выше тариф
У косарей работы нынче много
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
В Астане прошел республиканский семинар по вопросам урбанистики
В стране продолжается рост числа юридических лиц
Три завода – три судьбы
Заготовили треть от необходимого запаса
Стратегический культурный ресурс государства
На пути к устойчивости и солидарности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов
Наши славные юные номады
Детсадов в Алматы станет существенно больше
Создаются новые рабочие места
Бублик выступит на Almaty Open
К единым стандартам управления и обслуживания
Главное – обеспечить достойные условия
Погорели на освещении
Ценность Человека труда
Перспективы развития музея «Есік»
В Караганде подорожает проезд в автобусе
На съезде профсоюзов в Астане утвердили Резолюцию в поддержку реформ Токаева
25-летнюю теннисистку из Индии застрелил ее отец
Токаев поздравил Президента Монголии с праздником Наадам
Вместо хаджа: аксакал из Павлодара отдал свои накопления особенным детям
Угледобывающая компания «Богатырь Комир» занизила КПН на 777 млн тенге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Колония «супермуравьев» приближается к Великобритании
Ермек Кошербаев ознакомился с туристической инфраструктурой Капшагайского водохранилища
Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Беларусь
День работников рыбного хозяйства
Токаев ответил Трампу на письмо по поводу пошлин на казахстанские товары
Барби с диабетом: компания Mattel представила новую куклу
В ущелье Аюсай дан старт проекту «Алатау аманаты»
Сенатор Ольга Булавкина: Развитие села начинается с создания условий для людей
Бектенов дал ряд поручений по устранению проблем в сфере туризма
Пока не поздно: как предотвратить возникновение онкологии
Возврат активов: драгоценности на торгах оказались никому не нужны
Астанчан призвали внимательно выбирать частные образовательные учреждения
Способен дать фору другим
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан

Читайте также

Почти 70 процентов автомобилей в Казахстане — старше 10 лет
4 новых таможенных поста начали работу на границе с Китаем …
Контроль за оплатой проезда в общественном транспорте усиле…
Президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе провёл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]