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В КТЖ за коррупцию подчиненных наказали руководство
Антикоррупционная служба по Павлодарской области и руководство Дирекции магистральной сети АО "НК "КТЖ" провели совместное онлайн-совещание по рассмотрению ответственности руководителей Павлодарского филиала подразделения КТЖ, за совершение коррупционного преступления их подчиненными, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТЖ.

Мероприятие прошло с участием руководящего состава всех областных филиалов "Дирекция магистральной сети" АО "НК "КТЖ", проектного офиса "Адал Жол", и комплаенс службы АО "НК "КТЖ".

На совещании были рассмотрены итоги расследования коррупционного преступления, совершенного бывшим начальником Экибастузской дистанции пути филиала АО "НК "Қазақстан темір жолы" - "Павлодарское отделение магистральной сети" Баймагамбетовым С.Т. и начальником Павлодарской дистанции электроснабжения филиала АО "НК "Қазақстан Темір жолы" Ибраевым Р.О. за хищение бюджетных средств.

9 февраля 2021 года приговором Экибастузского городского суда Баймагамбетов С.Т. признан виновным в совершении коррупционного преступления, предусмотренного пп2) ч.3 ст.190 УК РК, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

28 декабря 2020 года приговором Суда №2 г.Павлодар Ибраев Р.О. признан виновным в совершении коррупционного преступления, предусмотренного ч.1 ст.361 УК РК, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 778 000 (два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч) тенге.

"Обвинительные приговора состоялись и, полагаю, что руководством КТЖ уже сделаны выводы и будут приняты соответствующие действенные меры", - отметил руководитель Антикоррупционной службы Павлодарской области Тастемиров А.Н.

Также он напомнил участникам совещания, что третьим пакетом антикоррупционных мер ужесточена ответственность за коррупцию; расширены субъекты коррупции за счет работников нацкомпаний, а также исключено условно-досрочное освобождение для осужденных за коррупционные преступления.

Руководитель Дирекции магистральной сети АО "НК "КТЖ" Урынбасаров Б.П. признал, что в Павлодарском филиале только в течение полугода к уголовной ответственности за совершение тяжких коррупционных преступлений привлечены два руководителя.

По итогам принято решение о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности руководства Павлодарского филиала за коррупцию подчиненных. Первый заместитель Павлодарского филиала Дирекции магистральной сети АО "НК "КТЖ" Еспаев Маратбек Жанабергенович будет освобожден от занимаемой должности.

Также было отмечено, что в рамках проекта "Адал жол" все руководители региональных филиалов АО "НК "КТЖ" будут в онлайн режиме давать отчеты о проводимой работе по профилактике коррупции.

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