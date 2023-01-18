В Кызылорде 5,5 тыс. студентов университета «Болашак» и более 200 его сотрудников оказались на улице в разгар учебного года – вуз закрыли из-за приостановления действия лицензии на образовательную деятельность
Общество
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Марьяна Касимова
Ситуация создала напряженность в обществе, на которую отреагировали в областном акимате – под председательством акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева здесь было проведено специальное совещание по поводу того, как быть со вчерашними студентами «Болашака» и куда пойдут работать его бывшие преподаватели, техперсонал.