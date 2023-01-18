В Кызылорде 5,5 тыс. студентов университета «Болашак» и более 200 его сотрудников оказались на улице в разгар учебного года – вуз закрыли из-за приостановления действия лицензии на образовательную деятельность

Заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства нау­ки и высшего образования Артур Едильханов, принимавший участие в совещании, отметил, что приостановление действия лицензии университета было обусловлено решением суда пос­ле неоднократных проверок. При этом представитель министерства встретился с преподавателями и студентами вуза, разъяснил им ситуацию в рамках существующего законодательства. Так, студенты «Болашака» могут продолжить обучение в другом учебном заведении и стои­мость обучения для них будет той же, что запротоколирована закрывшимся вузом на текущий учебный год.

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев проникся ситуацией тысяч молодых людей, которые не виноваты в том, что университет закрылся и оставил их без дипломов, и поручил подчиненным в сфере образования скоординировать действия по переводу экс-болашаковцев в Кызылординский университет имени Коркыта-ата и вузы других регионов страны, провести разъяснительную работу.

«Приоритетными для министерства остаются вопросы соблюдения законных интересов студентов, предоставления им возможностей продолжить обу­чение», – сообщила на этот счет пресс-служба областного акимата.

Ректор Кызылординского университета имени Коркыта-ата Бейбиткуль Каримова выразила готовность поддержать студентов и учителей университета «Болашак».

– После анализа перспектив будет принято оптимальное решение для обучающихся, – отметили в областном акимате. – Вероятно, для переводимых в Кызылординский госуниверситет студентов будут открыты новые учебные группы. В зависимости от объема учебных нагрузок для профессорско-­преподавательского состава «Болашака» состоятся специальные конкурсные процедуры, по результатам которых будут заключены трудовые договоры.

Учредитель университета «Болашак» Бакберген Досманбетов также выступил с речью, из которой ясно, что вуз бьется за существование, и если жалоба университета на отзыв лицензии будет удовлетворена в Верховном суде, то возможно ее переоформление в рамках закона.