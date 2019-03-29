В Кызылординской области судебные исполнители "забыли" сдать изъятые деньги
Кызылординская прокуратура в ходе ревизии уголовных дел прошлых лет и вещественных доказательств по ним выявила нарушения в работе государственных судебных исполнителей, сообщает Zakon.kz.
Так, по информации прокуратуры Кызылординской области, в 2011 году по факту приобретения нефти и нефтепродуктов, заведомо добытых преступным путем, в отношении группы лиц было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия у подозреваемых изъяты 100 тыс. евро, 10 тыс. долларов США и порядка 5 млн тенге, которые для дальнейшего хранения поместили в Кызылординский филиал Национального банка.
В 2015 году приговором суда все участники преступной группы были осуждены к различным видам наказания с конфискацией вышеуказанных средств. Однако до настоящего времени судебные исполнители приговор не исполнили, деньги находились на хранении.
По акту прокурорского надзора указанные средства обращены в доход государства.