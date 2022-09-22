В Министерстве торговли и интеграции РК – новое назначение

Приказом министра торговли и интеграции Казахстана Бегманов Аскар Абдугалиевич назначен на должность руководителя аппарата Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Аскар Бегманов родился в 1975 году в городе Алматы.
Окончил Казахский государственный юридический университет, Институт международных профессий, Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова.
Трудовую деятельность начал в 1997 году помощником прокурора по правовой статистике и информации прокуратуры Турксибского района Алматы.
В 1999-2000 годы работал в управлении юстиции Алматинской области, г. Талдыкорган.
В 2001-2003 годы — помощник прокурора; старший помощник прокурора Ауэзовского района Алматы.
В 2003-2007 годы работал в частных организациях.
В 2007-2008 годы — старший юрисконсульт департамента правового обеспечения и мониторинга контрактов АО «Торговый дом КазМунайГаз».
В 2008-2009 годы — начальник управления кадровой работы департамента административной работы и международного сотрудничества Министерства культуры и информации РК.
В 2009-2010 годы — главный консультант отдела организационной работы и территориального развития Канцелярии Премьер-министра РК.
В 2010-2012 годы — аким Есильского района СКО.
В 2012-2013 годы — руководитель аппарата акима СКО.
В 2013-2014 годы — государственный инспектор Отдела госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.
В 2014 году — заместитель председателя Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК.
В 2014-2015 годы — заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК.
В 2015-2018 годы — аким района Магжана Жумабаева СКО.
В 2020-2021 годы — заместитель акима города Талдыкоргана.
С октября 2021 года по настоящее время являлся директором департамента в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.
Ранее занимавший этот пост Нупиров Жанибек Максутович освобожден от должности согласно поданному заявлению.