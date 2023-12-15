В мороз и без тепла

Общество
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Любовь Доброта, Туркестанская область

Десятиминутное отключение электроэнергии оставило жителей Кентау без тепла.

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Сильные порывы ветра, достигающие 25–30 м в секунду, оставили город на время без электроэнергии, что привело к ряду проблем в коммунальной сфере. При температуре воздуха минус 15, из-за сильного ветра ощущавшихся на все минус 25 градусов, город остался на время без электроэнергии и без тепла.

Сбой подачи электроэнергии стал причиной остановки всех четырех котлов городской теплоцентрали. Подача тепла в дома и социальные учреждения мгновенно прекратилась. И хотя подачу электроэнергии на ТЭЦ-5 удалось восстановить в предельно короткие сроки, для запуска энергоисточника и выхода его на нормальный режим теплоснабжения понадобилось время.

– Все четыре котла мы оперативно включили в работу, – прокомментировал ход аварийно-восстановительных работ директор ТЭЦ-5 Серик Синтиков. – Если бы горожане не стали сливать из остывающих батарей воду, тепло в дома пришло бы намного быстрее. Однако жильцы массово сливали из системы отопления воду в расчете, что пойдет горячая. В итоге пришлось закачать в тепловые сети примерно сто тонн воды. А потом еще ее и нагревать... Сейчас, спустя 18 часов после восстановления работы котлов, на выходе температура 58 градусов. По норме должна быть 60.

Руководство ТЭЦ-5 заверяет, что все четыре котла из имеющихся восьми работают в штатном режиме. Еще четыре котла находятся на капитальном ремонте. При этом два из них вышли из строя и простаивают еще с конца 80-х годов прошлого столетия... На теплоцентрали задействованы котлы, установленные в 1956 году. К тому же в свое время ТЭЦ-5 строили как источник тепла и электро­энергии для обслуживания шахт. По мере роста города пар пустили на обогрев жилья и учреж­дений, а также обеспечили горожан горячей водой.

В этом году два простаивающих нес­колько десятилетий котла решили капитально отремонтировать, а заодно провести реконструкцию еще двух аварийных, чтобы поставить их в резерв. На реконструкцию четырех запасных котлов и подготовку к отопительному сезону действующего оборудования и тепловых сетей нынче выделили 13 млрд тенге. Ремонт котлов № 8, 11 завершен на 58%, котлы № 9 и 10 также отремонтированы наполовину. Полная их реконструкция ожидается к концу марта следующего года.

Возобновившаяся подача тепла, пусть еще и не совсем дотягивающего до температурной нормы, стала спасением для жителей, которые продолжают пока оставаться без электроэнергии. Работы по подключению абонентов к сети продолжаются. Ситуацию усугубляет сильный порывистый ветер, который прекратится, по прогнозу синоптиков, только к концу недели.

#ТЭЦ #ЖКХ #отопление #Кентау

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