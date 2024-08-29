В Нацгвардии МВД РК отметили День Конституции

Более 220 военнослужащих Нацгвардии награждены в День Конституции

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В здании Главного командования Национальной гвардии состоялось праздничное мероприятие, посвященное 29-ой годовщине со Дня принятия Конституции Республики Казахстан. В торжественном собрании принял участие личный состав Главного командования, а также ветераны войск правопорядка

Торжественное мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Республики Казахстан под аккомпанемент Образцово-показательного оркестра и продолжилось показом видеоролика, посвященного Основному закону страны. Далее с праздничным докладом выступил заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов.

Ежегодно 30 августа вся страна отмечает День Конституции, принятие основного закона нашего государства. Военнослужащие Национальной гвардии защищают конституционный строй страны, являясь гарантом стабильности и процветания нашего государства. Все служебно-боевые задачи, выполняемые личным составом наших войск, направлены на соблюдение интересов граждан, обеспечение безопасности, законности, недопущение преступных и иных противоправных посягательств на свободы человека и гражданина. Наши воины достойно выполняют возложенные на них задачи. На сегодняшний день одним из основных факторов в реализации конституционных принципов является привитие таких благородных качеств, как патриотизм, справедливость, трудолюбие, ответственность перед страной, – отметил Еркин Советбекович.

Отметим, что приказами министра внутренних дел Республики Казахстан и Главнокомандующего Национальной гвардией медалями, нагрудными знаками и грамотами были поощрены более 220 военнослужащих, добросовестно исполняющих служебные обязанности и добившихся лучших результатов по службе.

Праздничное мероприятие завершилось концертной программой Ансамбля песни и танца Национальной гвардии МВД РК, подготовленной на патриотическую тематику.