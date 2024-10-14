В Нацгвардии МВД стартовал фотоконкурс

В преддверии Дня Республики, в войсках правопорядка с 14 по 29 октября проводится фотоконкурс «Фотомиг из боевой службы»

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Фотоконкурс организован с целью формирования в обществе и Национальной гвардии позитивного образа военнослужащих войск правопорядка, популяризации в молодежной среде воинской службы и лучших армейских традиций, уважительного отношения к человеку в погонах, а также демонстрации ратного труда военнослужащих при выполнении служебных и боевых задач, творческого развития солдат срочной службы, их активного участия в общественной деятельности и жизни воинских коллективов.

В конкурсе учувствуют военнослужащие срочной службы из каждых бригад, полков, отдельно дислоцируемых батальонов и рот Национальной гвардии РК возрастом от 18 до 28 лет. Участники конкурса должны предоставить фотоснимки, где они должны быть одеты в свою военную форму или на фото должны быть атрибуты службы в виде фона.

Голосование будет проходить на официальной странице Национальной гвардии в «Instagram» National_guard_kaz.

Победители будут определятся по количеству понравившихся отметок и будут награждены дипломами и призами заместителя министра внутренних дел РК – Главнокомандующего Национальной гвардией.