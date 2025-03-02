В Нацгвардии определили лучших лыжников

В Главном командовании Национальной гвардии МВД РК наградили победителей первенства по лыжным гонкам среди военнослужащих. В соревнованиях участвовали 15 команд – всего 60 спортсменов в четырех возрастных категориях, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Старт соревнованиям дал заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией Кайрат Умбетов.

В личном зачете чемпионами стали Медет Сагындык (до 35 лет), Ерик Мусаипов (до 40 лет) и Максат Калдаев (до 45 лет).

Самая напряженная борьба развернулась в категории 45+: всего в секунде от соперника победу одержал заместитель начальника Главного управления боевой подготовки Жанболат Тулегенов.

В командном зачете победу одержал Центр «Б».Серебро завоевала сборная Главного управления боевой подготовки и отдела армейской службы.

А бронза досталась Управлению связи.

Победители получили медали, грамоты и переходящий Кубок.

На церемонии награждения заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией Бауржан Абжанов подчеркнул, что зимние виды спорта – это способ проверить свою выносливость, укрепить здоровье и всегда быть в хорошей физической форме. Он поздравил участников и пожелал им новых побед.