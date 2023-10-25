В Нацгвардии отметили День Республики

Сегодня в актовом зале Главного командования состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

В нем приняли участие личный состав Главного командования, представители взаимодействующих органов и ветераны войск.

Праздничное мероприятие началось с вноса в зал Государственного флага. В торжественной обстановке военнослужащие исполнили Государственный гимн Республики Казахстан. Перед личным составом главкомата на большом экране был продемонстрирован видеоролик об историческом пути казахского народа к независимости.

Перед собравшимися с поздравительной речью выступил заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов.

- Сегодня военнослужащие Национальной гвардии, достойно продолжающие героические традиции старшего поколения, ежедневно самоотверженно обеспечивают внутреннюю безопасность страны. Охраняют законность и правопорядок, защищают граждан от преступных и иных противоправных посягательств, отметил генерал-лейтенант Еркин Ботаканов.

Он поздравил весь личный состав войск и ветеранов с Днем Республики и пожелал благополучия, счастья в каждой семье, а также дальнейших успехов в ратной службе по сохранению безопасности и общественного порядка в стране.

Затем были доведены приказы министра внутренних дел РК и Главнокомандующего Национальной гвардией, награждены лучшие военнослужащие, отличившиеся в служебно-боевой деятельности.

Отметим, что приказом министра внутренних дел нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД» награждены заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Кайрат Умбетов и заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по технике и вооружению генерал-майор Константин Воронкин.

Отметим, что в этот день указом главы государства ряд военнослужащих были награждены государственными наградами.

Главком отметил заслуги каждого военнослужащего, удостоенного награды, и пожелал им успехов в дальнейшей службе. Еркин Советбекович подчеркнул, что за большой вклад в становление и развитие войск, активную военно-патриотическую работу председатель Совета ветеранов регионального командования «Орталык», генерал-майор в запасе Ерсайын Рустемханов был удостоен ордена «Құрмет».

Мероприятие завершилось концертной программой Ансамбля песни и танца Национальной гвардии, где были исполнены военно-патриотические, народные и современные песни.