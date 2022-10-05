В новой реальности

В эти дни в Астане собрались работники образования стран – участниц СНГ.

Сфера образования динамично развивается и интегрируется. В рамках прошедшего заседания Совета по сотрудничеству в области образования государств – участников СНГ был рассмотрен ряд вопросов. Одно из важных решений – разработка общего проекта соглашения о взаимном признании ученых степеней. Как отметила советник департамента гуманитарного сотрудничества общеполитических и социальных проблем исполнительного комитета СНГ Галина Казак, рабочая группа уже сформирована и она изучит нормативную базу государств в этой сфере.

Также на пространстве Содружества планируется развивать профессиональное образование.

– Все государства-участники высказывают пожелания не просто подготовить рабочих и специалистов среднего звена, а еще дать качественное образование, – сказала Галина Казак.

Помимо планов на будущее на заседании совета говорилось о реализации важного для СНГ проекта, который уже стал его визитной карточкой, – о работе Сетевого университета Содружества. Он функционирует с 2010 года, и 30% тех, кто получил там образование, – казахстанцы.

Продолжением программы визита гостей из СНГ стало участие в стартовавшем сегодня съезде учителей и работников образования государств – участников Содружества. Данное мероприятие проводится раз в два года. Впервые педагогический форум прошел в 2010 году в Астане.