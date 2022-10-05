Свежий выпуск
В новой реальности
Алла Серикбаева

В эти дни в Астане собрались работники образования стран – участниц СНГ.

Сфера образования динамично развивается и интегрируется. В рамках прошедшего заседания Совета по сотрудничеству в области образования государств – участников СНГ был рассмотрен ряд вопросов. Одно из важных решений – разработка общего проекта соглашения о взаимном признании ученых степеней. Как отметила советник департамента гуманитарного сотрудничества общеполитических и социальных проблем исполнительного комитета СНГ Галина Казак, рабочая группа уже сформирована и она изучит нормативную базу государств в этой сфере.

Также на пространстве Содружества планируется развивать профессиональное образование.

– Все государства-участники высказывают пожелания не просто подготовить рабочих и специалистов среднего звена, а еще дать качественное образование, – сказала Галина Казак.

Помимо планов на будущее на заседании совета говорилось о реализации важного для СНГ проекта, который уже стал его визитной карточкой, – о работе Сетевого университета Содружества. Он функционирует с 2010 года, и 30% тех, кто получил там образование, – казахстанцы.

Продолжением программы визита гостей из СНГ стало участие в стартовавшем сегодня съезде учителей и работников образования государств – участников Содружества. Данное мероприятие проводится раз в два года. Впервые педагогический форум прошел в 2010 году в Астане.

– В нынешнее время объединение и сплоченность педагогов из разных стран являются залогом стабильности и укрепления сотрудничества между государствами в сфере образования. Советом по сотрудничеству в области образования СНГ было принято решение о проведении VII съезда в Казахстане. Всего будет организовано девять тематических секций по различным направлениям: содержание образования, оценивание, общечеловеческие ценности, развитие учителей, дополнительное образование, цифровая трансформация, благополучие детей, инклюзивность, техническое и профессиональное образование. Также будут обсуждаться вопросы, касающиеся читательской грамотности в эпоху цифровизации и взаимодействия с родителями, – сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения Гульмира Каримова.

В рамках съезда пройдет награждение отличников образования СНГ, а также заключительный этап II Фестиваля педагогического мастерства. В Казахстан приехали финалисты конкурса – педагоги из стран СНГ, которые продемонстрируют свои уроки. Мастер-классы учителей будут проходить по трем номинациям: учитель, воспитатель и психолог⁄социальный педагог.

Также будет организована выставка цифровой и печатной продукции в области дошкольного и среднего образования. Казахстанские бизнесмены, стартаперы продемонстрируют IT-проекты, направленные на эффективную организацию процесса обучения.

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