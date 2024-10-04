В нынешнем году отмечается 120-летие со дня рождения Нуртаса Ундасынова

Оглядываясь в далекое прошлое, Нуртас Ундасынов так писал о своем детстве и о преподанных им уроках: «Родившись в бедной крестьянской семье, я на себе испытывал все трудности и лишения того периода. Рано лишился своей матери и отца, а затем и мачехи Даригуль… Но какие бы трудности ни испытывал, я никому не протягивал свою руку за помощью. Я жил твердой верой в себя и свой труд. В ауле выращивали разные культуры, пасли скот. Позже вместе с другими, переехав в Ташкент, нанимался на работу к узбекам. Одним словом, своим трудом зарабатывал себе на пропитание. В результате такого самовоспитания и стремления к самообеспечению я даже позже, когда уже занимал весьма солидное положение, не пытался овладеть какими-либо материальными благами, никогда не использовал свои возможности в личных целях – приобрести какую-либо дорогую вещь и что-то другое».

Отец будущего «рабоче-крестьянского премьера» был безземельным шаруа, вынужденным арендовать небольшое поле у своего богатого соседа Отенбая, а его жена слыла прекрасной рукодельницей, блестяще освоившей премудрости ковроткачества. После ее смерти воспитанием Нуртаса, его братьев и сестер занялась мачеха Даригуль, о которой Ундасынов до конца жизни говорил как об исключительно порядочном и высоконравственном человеке, наглядно подтверждавшем известное выражение «бедность не порок». По настоянию мачехи мальчик поступает на обучение к аульному мулле, у которого выучивается грамоте.

С юных лет у Нуртаса Ундасынова сформировалась любовь к книгам. Он бегло читал и легко запоминал большие отрывки из героических эпосов, вдохновлявших его примерами ратных подвигов легендарных батыров, и проникновенных лирических произведений, рассказывавших о чистой и возвышенной любви. Молодой Нуртас покорял сердца убеленных сединами аксакалов ярким декламированием фрагментов из эпосов «Алпамыс», «Қыз Жiбек», «Айман-Шолпан», «Короглы», «Дарига», «Лайли-Мажнун». Именно из этих детских увлечений, как считают исследователи, берет начало тот неустанный интерес к литературе и искусству родной страны, который Ундасынов будет проявлять на протяжении всей своей дальнейшей жизни и который не раз проявится в его практической деятельности на посту главы правительства республики.

Как известно, положение казахских шаруа до революционных событий 1917 года было крайне тяжелым. Основной удар по сельским труженикам наносился практикой обезземеливания, означавшей их фактическое отчуждение от основного средства производства – земли. Февральская революция, несмотря на ее прогрессивное значение, не смогла разрешить земельный вопрос в силу своего характера, и потому крестьянская беднота продолжала оставаться в зависимости от богатых соплеменников. Условия войны, в которую царизм втянул не желавшие воевать народы России, и разразившийся джут только усугубляли и без того незавидное положение крестьян.

Потеряв умершего от голода отца, юный Нуртас переезжает в Ташкент, где устраивается на кирпичный завод. Там до него доходит весть о том, что Гани Муратбаев, первый казах-комсомолец, открывает школу-интернат для сирот. «Несмотря на небольшую разницу в нашем возрасте, так как ему тогда было всего 18 лет, к Гани Муратбаеву, как к уважаемому учителю, все почтительно обращались Гани-ага. Гани, находя общий язык как со старшими, так и с младшими, своими прекрасными качествами воспитателя снискал к себе огромное уважение. Я лично к нему был сильно привязан. С первой встречи он произвел на меня исключительное впечатление, и я стал обращаться к нему как к самому близкому и дорогому человеку», – впоследствии писал Ундасынов в статье «Ғаниден ғибрат». А вот и другое признание, столь же ясно рисующее образ комсомольского вожака: «Гани для нас, только что приступивших к овладению знаниями черномазых и смуглых ребят из простого кочевого народа, был поистине исключительной личностью, на которую мы все стремились равняться».

В поход за знаниями

Сформировавшееся сознание шаруа, поставленного историей на одно из первых мест в революционном пре­образовании страны, непосредственное соприкосновение с жизнью заводских рабочих и идейное влияние Гани Муратбаева приводят молодого Нуртаса в ряды комсомольцев. Окончив школу-интернат, он обучается в Ташкентском техникуме лесного хозяйства, пос­ле чего поступает на работу в Кзылординско-Казалинский водохозяйственный округ, участвует в создании его первичной парторганизации и активно включается в общественную жизнь «красной столицы».

Историк Талгатбек Аминов, рассмат­ривая ранние годы Нуртаса Ундасынова, пишет: «В качестве молодого специалиста, окончившего Ташкентский техникум лесного хозяйства, он принимает активное участие в разработке и реализации важных водохозяйственных мероприятий в данном регионе, тем самым вносит свой посильный вклад в развитие экономики родного края и улучшение жизни населения».

В то же время, как и перед многими молодыми людьми в те годы, перед Ундасыновым остро встает вопрос необходимости повышения своего образовательного уровня. Получать новые знания он отправляется в Институт ирригации, действовавший при размещавшемся в Ташкенте Средне-Азиатском университете. Профессиональные качества студента, его исполнительность, ответственность, инициативность и напористость в отстаивании собственного мнения по достоинству оценит партийное руководство республики, направившее Ундасынова руководить трестом «Казлесхозстрой», из которого он перейдет на должность начальника управления лесонасаждений, входившего в систему Наркомата земледелия. Именно в этот период деятельность молодого специалиста, блестяще разбиравшегося в тончайших вопросах народного хозяйства, привлечет к себе пристальное внимание главы казах­станских большевиков Левона Мирзоя­на. По его инициативе Ундасынова назначают председателем исполкома Восточно-Казахстанского обл­совета, на посту которого вчерашний лесоустрои­тель активно включится в решение насущных проблем, стоявших перед колхозным крестьянством.

А проблем было немало. Перечисляя их, известный казахстанский исследователь колхозного строительства Владимир Савосько в 1967 году писал: «Не сложилось еще правильное соотношение культур в структуре посевных площадей, удельный вес зерновых в общей посевной площади снизился, отсутствовали правильные севообороты, преобладала еще залежно-переложная система, землеустроительные работы затянулись. Не были полностью устранены обезличка и уравниловка, что отрицательно сказывалось на трудовой дисциплине. Все эти недостатки, имевшие место в указанный период (1933–1937 годы. – Прим. авт.), создавали дополнительные трудности и болезненно сказывались на организационно-хозяйственном укреплении колхозов. Допускались ошибки и извращения устава сельскохозяйственной артели. Широкие размеры приобрели исключения из колхозов».

В должности председателя облис­полкома Ундасынов внимательно изу­чает сводки с мест о благосостоянии каждого колхоза в регионе, проводит работу по обеспечению золотодобычи на Рудном Алтае, разрабатывает меры по укреплению трудовой дисциплины и повышению производительности труда, принимает непосредственное участие в решении важнейших социаль­но-экономических проблем области. Не забывает он и о вопросах народного просвещения, культуры и искусства. Так, к примеру, по предложению Ундасынова облсовет декретирует строительство школ с изучением немецкого, чеченского, балкарского и татарского языков, а также разрабатывает план мероприятий к 75-летнему юбилею творческой деятельности Жамбыла, празднование которого в 1938 году стало всесоюзным торжеством.

Нелишним будет отметить и тот факт, что Ундасынов, лично встречавшийся с «великаном народной поэзии», оставил ценные воспоминания об особенностях импровизаторской манеры акына: «Нужно было попросить Джамбула спеть для записи на пленку. Мы предложили ему пропеть несколько его лучших песен, которые уже были напечатаны и известны читателям. Джамбул обиделся: «Что, у Джамбула нет уже песен, что он должен старое повторять?» Впоследствии эти свидетельства позволили литературоведу Мухамеджану Каратае­ву сделать вывод о том, что акыны «не повторяли своих выступлений, каждая их импровизация была, в сущности, единой и неповторимой. И даже не потому, что они не хотели дублировать своих выступлений, а просто не могли, не умели копировать себя».

Рабоче-крестьянский премьер

В 1938 году Нуртас Ундасынов зани­мает пост председателя Совета народных комиссаров КазССР, на который, как считают исследователи, его рекомендовал глава советского правительства Вячеслав Молотов. «Он молод, но хорошо владеет вопросами животноводства», – скажет Вячеслав Михайлович, представляя Сталину нового предсовнаркома Казахстана. Положительный отзыв ближайшего сталинского соратника был отнюдь не простой данью вежливости – животноводчест­во при Ундасынове и впрямь переживет свой расцвет. «Он (Ундасынов. – Прим. авт.) часто выезжал на встречи с трудовыми коллективами во многие области республики. Особенно тесные связи у него были с тружениками сельского хозяйства», – вспоминал Динмухамед Кунаев. И словно бы в подтверждение этих слов заслуги председателя Совнаркома Казахстана в развитии животноводства очень скоро были отмечены высшей правительственной наградой – орденом Ленина.

О стиле работы Ундасынова можно судить по такому эпизоду его биографии как строительство железной дороги Моинты – Чу. Письмо Молотову с обоснованием необходимости такого строительства глава правительства рес­публики написал еще в 1939 году, однако укладывать полотно начали только восемь лет спустя. Но и тогда не обошлось без проволочек. Считается, что действенную поддержку Ундасынову оказал Лаврентий Берия, заинтересовавшийся проектом железной дороги. «Можешь считать, Моинты – Чу у тебя в кармане», – сказал он, и все препоны, ранее появлявшиеся на пути инициативного премьера, словно растворились. Координацию работы Ундасынов взял на себя и вместе с путейцами выехал в район строительства, которое завершится к 1953 году и сыграет знаковую роль в развитии транспортной отрасли нашей страны.

Период военного лихолетья, потребовавший мобилизации всех сил рес­публики на отпор рвавшегося к мировому господству врага, станет для Ундасынова настоящим испытанием на прочность.

«В период Великой Отечественной войны на восточные районы страны были возложены чрезвычайно ответственные задачи. Главные из них – своевременное и качественное формирование воинских частей, прием и размещение эвакуированных из западных районов предприятий и населения, своевременное окончание строительства новых военных объектов, правильный учет и мобилизация трудовых ресурсов в целях удовлетворения рабочей силой нужд народного хозяйства и трудовой армии, и в конечном счете – бесперебойное снабжение фронта всем необходимым», – будет вспоминать он впоследствии.

Колоссальный объем работы, возложенный на руководителей республики, требовал особой концентрации воли и душевных сил. Чтобы успешно организовывать деятельность эвакуированных предприятий, снабжать фронт всем необходимым и одновременно с этим решать вопросы культурного развития страны, работать нужно было, что называется, на разрыв аорты. И результаты такой работы по сей день поражают своим размахом.

Вот лишь несколько цифр. За время войны добыча на Карагандинском угольном бассейне увеличилась на 76%, а отгрузка высококачественного угля – на 90% в сравнении с 1940 годом. Строительство современных электростанций обеспечило значительное увеличение выработки электро­энергии: от 632 млн кВт•ч в 1940 году к 1 148 млн кВт•ч в 1945 году. Выпуск мяс­ных и молочных продуктов за четыре года увеличился на 50%, а предприятия легкой промышленности республики обеспечивали обмундированием несколько сотен дивизий Красной армии. Колхозное крестьянство обеспечило Родину 500 тыс. голов скота, которые были переданы пострадавшим от оккупации районам. 723 млн рублей из своих личных сбережений передали казахстанцы на строительство танковых колонн «Колхозник Казахстана», «Шахтер Караганды», «Советский студент», «За передовую науку», «Работник совхозов», авиаэскадрилью «Комсомол Казахстана» и одноименного торпедного катера.

Нуртас Ундасынов принял непосредственное участие в создании Академии наук КазССР

Значительные успехи продемонстрировала отечественная наука. К 1945 году в стране насчитывалось 75 лабораторий, исследовательских станций и иных научных учреждений, а ученые разрабатывали 368 приоритетных тем, необходимых для дальнейшего социально-экономического развития Казахстана. Финансирование научно-исследовательской работы увеличилось за годы войны с 3,9 до 45 млн рублей. Число студентов к 1945 году составило 15 тыс. человек, а школы фабрично-заводского обучения за все время войны подготовили свыше 100 тыс. рабочих по 165 специальностям. На новый этап своего развития перешла национальная культура, чьей центральной темой стали ежедневные подвиги советских людей, отстаивавших свободу и независимость своего Отечества.

Вспоминая пережитое, Нуртас Ундасынов писал: «Глубину пережитых страданий народа в годы великих испытаний нельзя точно выразить никакими словами, и поэтому естественно, что теперешнему поколению трудно представить себе полноту этих испытаний, в какой испытали их на себе участники этой всенародной борьбы за Победу. Святая обязанность современного поколения – всегда помнить о пережитом старшим поколением и дальше безустанно приумножать славу Родины!»

Еще шесть лет после победоносного окончания войны он возглавлял правительство республики, после чего был откомандирован в Москву, где два года проучился в Высшей партийной школе. Последовавшие затем назначения на пост председателя Президиума Верховного Совета КазССР, председателя Гурьевского облисполкома и первого секретаря Гурьевского обкома партии стали важными вехами в его биографии. Даже выйдя на пенсию, он не мог оставаться не у дел и направил свою бурную энергию на создание казахско-арабского и персидско-казахского толковых словарей, которые, как отмечают специалисты, имеют большую научную ценность.

Яркая личность Нуртаса Ундасынова, без сомнения, все еще требует своего вдумчивого исследователя. И юбилейные мероприятия, проходящие в нынешнем году, на наш взгляд, имеют все шансы придать отечественным ученым стимул взяться за изучение малоизвестных фактов из жизни выдающегося государственного деятеля прошлого века.