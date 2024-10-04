В нынешнем году отмечается 120-летие со дня рождения Нуртаса Ундасынова
4
Илья Пащенко
Среди выдающихся политических деятелей, вышедших на историческую арену в XX веке, Нуртас Ундасынов занимает особое место. В течение тринадцати лет, на которые пришлось тяжелейшее испытание навязанной гитлеровцами войной и последующее восстановление страны от нанесенного ими урона, Ундасынов, выходец из простой крестьянской семьи, возглавлял Совнарком и Совмин республики, принимая непосредственное участие в масштабных мероприятиях советской власти, обеспечивших расцвет промышленности, науки и культуры Казахстана.