В области Улытау собрано более 2 590 тонн мусора

1 авгус­та в них приняли участие экологи и волонтеры, работники учреждений и производственных предприятий всех городов и районов области, а это свыше 2 400 человек 220 коллективов. Было задействовано 92 единицы спецтехники. В результате проведенных работ вывезено свыше 315 тонн мусора. Как отметили организаторы субботников, их главная цель – улучшить состояния окружаю­щей среды и повысить сознательность общества в воп­росах экологии.

Помимо уборки территорий волонтеры высаживают деревья и занимаются благоустройством. В областном центре жители и трудовые коллективы города очистили главные улицы и парки, скверы, привели в порядок клумбы и газоны. «Таза Қазақстан» стала доброй традицией, объединяющей людей. Мы можем сделать полезное дело, проявить заботу о природе, о своем родном городе», – отметила участница акции, руководитель филиала Национальной сети волонтеров по облас­ти Улытау Акерке Ахметжанова.

Уборку на территориях производственных предприятий и улицах города провели трудовые коллективы городов Сатпаева и Каражала, мусор с несанк­ционированных свалок был вывезен на специальный полигон. В Жанааркинском и Улытауском райо­нах области экоакцию провели возле родников и на берегу рек.

В акции «Таза Қазақстан», стартовавшей в апреле текущего года, уже приняли участие более 128 тыс. жителей области, 1 317 коллективов. Было задействовано почти 1 300 единиц специа­лизированной техники. И в результате вывезено более 2 590 тонн мусора.