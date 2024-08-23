В области Улытау собрано более 2 590 тонн мусора

Таза Казахстан
7
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

В регионе продолжаются экологические мероприятия в рамках инициативы «Таза Қазақстан». 2

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

1 авгус­та в них приняли участие экологи и волонтеры, работники учреждений и производственных предприятий всех городов и районов области, а это свыше 2 400 человек 220 коллективов. Было задействовано 92 единицы спецтехники. В результате проведенных работ вывезено свыше 315 тонн мусора. Как отметили организаторы субботников, их главная цель – улучшить состояния окружаю­щей среды и повысить сознательность общества в воп­росах экологии.

Помимо уборки территорий волонтеры высаживают деревья и занимаются благоустройством. В областном центре жители и трудовые коллективы города очистили главные улицы и парки, скверы, привели в порядок клумбы и газоны. «Таза Қазақстан» стала доброй традицией, объединяющей людей. Мы можем сделать полезное дело, проявить заботу о природе, о своем родном городе», – отметила участница акции, руководитель филиала Национальной сети волонтеров по облас­ти Улытау Акерке Ахметжанова.

Уборку на территориях производственных предприятий и улицах города провели трудовые коллективы городов Сатпаева и Каражала, мусор с несанк­ционированных свалок был вывезен на специальный полигон. В Жанааркинском и Улытауском райо­нах области экоакцию провели возле родников и на берегу рек.

В акции «Таза Қазақстан», стартовавшей в апреле текущего года, уже приняли участие более 128 тыс. жителей области, 1 317 коллективов. Было задействовано почти 1 300 единиц специа­лизированной техники. И в результате вывезено более 2 590 тонн мусора.

#акция #экология #Таза Қазақстан

Популярное

Все
Если есть любовь к небу, то это навсегда
Сельчанин, создавший единственный в республике центр реабилитации диких животных, нуждается в поддержке государства
В Алматы торжественно отметили 90-летие Веры Сидоровой – легендарной личности, чье имя внесено в книгу «Выдающиеся женщины мира», выпущенную под эгидой ООН
Фонд историко-краеведческого музея Кармакшинского района пополнился кузнечным мехом, наковальней и составным седлом XIX века
К завершению службы в армии в совершенстве овладеть государственным языком – такую цель ставит перед собой Сергей Пышнограев
Не просто переводить, а думать
Нужно с уважением относиться к главному и сакральному национальному блюду «ет»
В дикой природе случаются рукотворные чудеса
Молодые казахстанские палуаны завоевали первые две медали
Олимпийская награда Наримана Курбанова дарит надежду
Кокпарши из США удивляет
В Кызылорде отметили победителей городского этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы»
Наболело
Томатов много не бывает
Подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме
В Приаралье продолжается акция «Мектепке жол»
Корма с запасом
План выполнят
Воздух будет чище
Каждый вопрос имеет свой ответ
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Известному футболисту «Кайрата» Эдуарду Сону исполняется 60 лет
Как сделать программы сельхозкооперации более эффективными?
Президент ознакомился с производственными объектами агрофирмы «Родина»
Алматы имеет все шансы получить статус Всемирного города ремесел
Состоялся форум Альянса выпускников президентской академии
Какой будет погода этой осенью в Казахстане
Здесь делают лучший пломбир
Заражённая западным цветочным трипсом партия гвоздики уничтожена в Астане
Конституционный суд передал в Национальную библиотеку Конституцию на шрифте Брайль
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии
Почему жители Карагандинского региона не спешат переводить свои дома на газ?
Воду дал... Антикор
Из резерва правительства выделено 5 млрд тенге на поддержку деятельности МАЭК
Свекловодство в Жетысу идет на подъем
Дело жизни имама Абдыкадыра-кари
Звенящая тишина: как актеры столичного театра приобщают публику к высокой поэзии
Последний дозор младшего сержанта Батрканова
Без тяжб и в своих домах!
Полицейских учат технологиям мошенников
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
В Таразе открылся филиал российского университета
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Появится парк на «Колесных рядах»

Читайте также

На археологическом комплексе провели уборку
Вам пакет. Экологический!
На уборку – с танцами!
Цифровое изображение эмблемы «Таза Қазақстан» появилось в ц…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]