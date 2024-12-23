В области Жетісу еще 57 семей справили новоселье

Общество
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В области Жетісу 57 семей из социально уязвимой категории населения получили жилье, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима области Жетісу

Фото: акимат области Жетісу

В частности, в Талдыкоргане вручены ключи от 37 новых квартир, в г. Саркан – 20-ти индивидуальных жилых домов,

Как сообщили в акимате Сарканского района, в райцентре в последние годы уделяется большое внимание вопросу строительства жилья.

«В 2022 году был введен в эксплуатацию 5-ти этажный 50-ти квартирный дом для граждан, состоящих в очереди на жилье, а в  прошлом году сдан в эксплуатацию 20-ти квартирных двухэтажный жилой дом в микрорайоне «Болашақ». Кроме того, приобретено и передано 24 жилых дома для граждан из социально уязвимых слоев населения района. В преддверии новогодних праздников сданы ключи от 20 домов. Кроме того, в ближайшее время будет завершено и введено в эксплуатацию еще 30 жилых домов этого типа», - сообщил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и жилищной инспекции Сарканского района Асет Канапиянов.

В числе получивших собственное жилье дети-сироты, семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью, граждане с инвалидностью, многодетные матери, неполные семьи, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны и другие.

Жительница г. Саркан, многодетная мать Толкын Мантекова – одна из тех, кому посчастливилось справить новоселье в преддверии Нового года.

«В очереди на жилье в качестве многодетной матери я стою с 2019 года. И вот, в преддверии новогодних прадников, мы обрели собственное жилье. Дом, выданный государством, просторный, удобный и уютный. Особенно рады мои дети», - не скрывая радости, отметила многодетная мать.

Жанар Болатбекова, получившая новую квартиру в Талдыкоргане в микрорайоне «Құлагер», также поделилась впечатлениями.

 «Наконец, мы получили наше долгожданное жилье. Мы рады, что у нас есть новая квартира, удобная для нашего ребенка с инвалидностью. Прождав в очереди больше 10 лет, мы дождались этого радостного дня. За что всем причастным выражаю искреннюю признательность», - сказала Ж. Болатбекова.

В целом в области Жетісу в этом году на строительство жилья выделено 7,6 млрд. тенге. Эти средства были направлены на строительство 56 многоэтажных и 214 индивидуальных жилых домов. Кроме того, для социально уязвимых слоев населения приобретено 866 квартир, на что выделено 15,9 млрд тенге.

#Жетісу #дома #новоселье

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