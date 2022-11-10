В основе – демократические ценности

Логическим завершением конституционной реформы стало подписание Главой государства шести законов, которые закрепят очередной этап политических реформ.

Как известно, за последние три года в Казахстане было реализовано четыре пакета политических реформ. В марте Глава государства предложил обширную программу политической трансформации нашего государства. В итоге был проведен общереспубликанский референдум и основным результатом конституционной реформы стал переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к полноценной президентской республике с сильным Парламентом.

Это можно назвать важным историческим шагом в новую политическую эпоху для Казахстана. Мы формируем новую политическую культуру, новую политическую систему, основанную исключительно на демократических ценностях.

По итогам политических реформ наряду с акимами сел будут избираться акимы районов и городов областного значения. На альтернативной основе будут назначаться акимы облас­тей, то есть из предложенных Президентом двух кандидатур депутаты маслихатов будут избирать одного. Это можно назвать косвенными выборами, которые практикуются во всех демократических передовых государствах.

Со следующего года высший представительный орган – Мажилис Парламента будет избираться по смешанной пропорционально-мажоритарной выборной системе – 70% по партийным спискам и 30% по одномандатным округам. И люди смогут проголосовать как за партию, так и за конкретного депутата, который будет представлять его округ.

На областных уровнях эта формула будет работать 50⁄50, а на районных депутаты маслихатов полностью будут избираться гражданами напрямую. Также внедрен такой механизм, как отзыв депутатов-одномандатников, то есть если они не выполнили все обещания, жители округа смогут инициировать отзыв народного избранника.

В сентябрьском Послании Глава государства анонсировал электоральный цикл, состоящий из нынешней президентской кампании, парламентской и выборов в маслихаты.

Таким образом, можно сказать, что конституционная реформа, подписанные Главой государства законы и весь этот электоральный цикл полностью перезагрузят, трансформируют, демократизируют нашу политическую систему. Я думаю, что на этом процесс демократизации наших политических институтов не остановится, будет продолжен и в будущем. И демократические ценности станут основой всей нашей политической культуры.

Считаю публичное подписание законов с приглашением общественных деятелей, экс­пертов, политологов, юристов новой политической традицией и важной частью новой политической культуры Казахстана.