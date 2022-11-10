Свежий выпуск В основе – демократические ценности 10 ноября 2022 г. 0:00 Ерлан Ахмеди, главный эксперт Института общественной политики партии «AMANAT», политолог Логическим завершением конституционной реформы стало подписание Главой государства шести законов, которые закрепят очередной этап политических реформ. Как известно, за последние три года в Казахстане было реализовано четыре пакета политических реформ. В марте Глава государства предложил обширную программу политической трансформации нашего государства. В итоге был проведен общереспубликанский референдум и основным результатом конституционной реформы стал переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к полноценной президентской республике с сильным Парламентом. Это можно назвать важным историческим шагом в новую политическую эпоху для Казахстана. Мы формируем новую политическую культуру, новую политическую систему, основанную исключительно на демократических ценностях. По итогам политических реформ наряду с акимами сел будут избираться акимы районов и городов областного значения. На альтернативной основе будут назначаться акимы областей, то есть из предложенных Президентом двух кандидатур депутаты маслихатов будут избирать одного. Это можно назвать косвенными выборами, которые практикуются во всех демократических передовых государствах. Со следующего года высший представительный орган – Мажилис Парламента будет избираться по смешанной пропорционально-мажоритарной выборной системе – 70% по партийным спискам и 30% по одномандатным округам. И люди смогут проголосовать как за партию, так и за конкретного депутата, который будет представлять его округ. На областных уровнях эта формула будет работать 50⁄50, а на районных депутаты маслихатов полностью будут избираться гражданами напрямую. Также внедрен такой механизм, как отзыв депутатов-одномандатников, то есть если они не выполнили все обещания, жители округа смогут инициировать отзыв народного избранника. В сентябрьском Послании Глава государства анонсировал электоральный цикл, состоящий из нынешней президентской кампании, парламентской и выборов в маслихаты. Таким образом, можно сказать, что конституционная реформа, подписанные Главой государства законы и весь этот электоральный цикл полностью перезагрузят, трансформируют, демократизируют нашу политическую систему. Я думаю, что на этом процесс демократизации наших политических институтов не остановится, будет продолжен и в будущем. И демократические ценности станут основой всей нашей политической культуры. Считаю публичное подписание законов с приглашением общественных деятелей, экспертов, политологов, юристов новой политической традицией и важной частью новой политической культуры Казахстана.