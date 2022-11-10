Свежий выпуск

В основе – демократические ценности

Ерлан Ахмеди, главный эксперт Института общественной политики партии «AMANAT», политолог

Логическим завершением конституционной реформы стало подписание Главой государства шести законов, которые закрепят очередной этап политических реформ.

Как известно, за последние три года в Казахстане было реализовано четыре пакета политических реформ. В марте Глава государства предложил обширную программу политической трансформации нашего государства. В итоге был проведен общереспубликанский референдум и основным результатом конституционной реформы стал переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к полноценной президентской республике с сильным Парламентом.

Это можно назвать важным историческим шагом в новую политическую эпоху для Казахстана. Мы формируем новую политическую культуру, новую политическую систему, основанную исключительно на демократических ценностях.

По итогам политических реформ наряду с акимами сел будут избираться акимы районов и городов областного значения. На альтернативной основе будут назначаться акимы облас­тей, то есть из предложенных Президентом двух кандидатур депутаты маслихатов будут избирать одного. Это можно назвать косвенными выборами, которые практикуются во всех демократических передовых государствах.

Со следующего года высший представительный орган – Мажилис Парламента будет избираться по смешанной пропорционально-мажоритарной выборной системе – 70% по партийным спискам и 30% по одномандатным округам. И люди смогут проголосовать как за партию, так и за конкретного депутата, который будет представлять его округ.

На областных уровнях эта формула будет работать 50⁄50, а на районных депутаты маслихатов полностью будут избираться гражданами напрямую. Также внедрен такой механизм, как отзыв депутатов-одномандатников, то есть если они не выполнили все обещания, жители округа смогут инициировать отзыв народного избранника.

В сентябрьском Послании Глава государства анонсировал электоральный цикл, состоящий из нынешней президентской кампании, парламентской и выборов в маслихаты.

Таким образом, можно сказать, что конституционная реформа, подписанные Главой государства законы и весь этот электоральный цикл полностью перезагрузят, трансформируют, демократизируют нашу политическую систему. Я думаю, что на этом процесс демократизации наших политических институтов не остановится, будет продолжен и в будущем. И демократические ценности станут основой всей нашей политической культуры.

Считаю публичное подписание законов с приглашением общественных деятелей, экс­пертов, политологов, юристов новой политической традицией и важной частью новой политической культуры Казахстана.

Популярное

Все
Закон «Об амнистии» имеет важное политическое значение не только для самих амнистированных, но и для всех граждан страны
Закон «Об амнистии» имеет важное политическое значение не только для самих амнистированных, но и для всех граждан страны
​​​​​​​Будущие звезды растут в глубинке
Символ Казахстана на «Барыс-Арене»
Новые возможности для граждан
Путь к осознанной взаимозависимости
Страна Великой степи и Поднебесная: 30 лет сотрудничества
Первый опыт
Серый город не может петь
​​​​​​​«Я рисую город свой»
​​​​​​​Правовой фундамент Справедливого Казахстана
Обойдемся без наказаний
​​​​​​​Стартовали с победы
Я люблю свой дивный край
Новые рамки суда присяжных
В основе – демократические ценности
У моря... без воды
​​​​​​​Я тебя вижу
​​​​​​​Атомная степь
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
В Правительстве прошло совещание по социальному предпринимательству
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
В Казахстане начнут проверять законность выдачи лицензий на геологоразведку
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Стартовали с победы
Свежий выпуск
Символ Казахстана на «Барыс-Арене»
Свежий выпуск
​​​​​​​Атомная степь
Свежий выпуск
​​​​​​​Будущие звезды растут в глубинке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]